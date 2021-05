Οικονομία

Σταϊκούρας: Σε 3 άξονες το μείγμα της οικονομικής πολιτικής

Είμαστε η πρώτη Κυβέρνηση που επιβραβεύει τη συνέπεια, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στο πρόγραμμα “Γέφυρα ΙΙ”.

Σαφές και σταθερό παραμένει, παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, το μείγμα της πολιτικής της Κυβέρνησης, με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας «πρωτίστως και κυρίως στην ιδιωτική οικονομία», όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στη Θεσσαλονίκη.

«Ήρθα εδώ, γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει επιλέξει, από την πρώτη μέρα, να ακούει και να πράττει, να ακούει τους φορείς και να δρα επ’ ωφελεία της επίτευξης υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, της δημιουργίας πολλών και καλών νέων θέσεων απασχόλησης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Ακόμα και μέσα στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, κινηθήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση και με βάση αυτούς τους άξονες», σημείωσε.

Οι τρεις άξονες

Πρόσθεσε πως πρώτη προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης, «την οποία τηρήσαμε ευλαβικά σε λιγότερο από δύο χρόνια παρά την υγειονομική κρίση», ήταν η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Αυτή η πολιτική κατεύθυνση δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δεύτερος άξονας στον οποίο δίδεται έμφαση είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω της μείωσης του όγκου των “κόκκινων” δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, με την επέκταση του προγράμματος “Ηρακλής”, «ώστε να αυξηθεί η πιστωτική επέκταση μέσω του τραπεζικού συστήματος και με διοχέτευση πρόσθετων πόρων στην πραγματική οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ 2021-2027 και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)».

Ο τρίτος άξονας, στον οποίο βασίζεται το μείγμα πολιτικής της Κυβέρνησης, είναι - όπως επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας - η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις και τις μεταρρυθμίσεις. «Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι και σε αυτόν τον άξονα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έξυπνη, “πράσινη” και δίκαιη οικονομική μεγέθυνση. Η Κυβέρνηση, παρά την υγειονομική κρίση, έχει σταθεί κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και σήμερα σχεδιάζουμε τη μετά τον κορονοϊό εποχή, που θα στηριχθεί σε αυτό το μείγμα πολιτικής που ανέπτυξα» υπογράμμισε.

Για το “Γέφυρα ΙΙ”: Είμαστε η πρώτη Κυβέρνηση που επιβραβεύει τη συνέπεια

Στο ερώτημα για την κριτική που υπάρχει, ότι στο πρόγραμμα “Γέφυρα ΙΙ” οι συνεπείς επιχειρήσεις λαμβάνουν λιγότερα από ό,τι όσες δεν τα κατάφεραν να το πετύχουν, ο κ.Σταϊκούρας ξεκαθάρισε: «Το “Γέφυρα Ι” και το “Γέφυρα ΙΙ” περιλαμβάνει συνεπή νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είμαστε η πρώτη Κυβέρνηση που επιβραβεύουμε τη συνέπεια. Και μόνο η επιλογή μας να “χτίσουμε” αυτά τα δύο προγράμματα και η δυνατότητα που δίνουμε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ήταν μέχρι σήμερα συνεπή να βοηθηθούν, αποδεικνύει το ενδιαφέρον που έχουμε για τη συνέπεια και την κουλτούρα πληρωμής».

Σαββάκης: Ανάγκη να βρεθεί η μεταποίηση στο επίκεντρο

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, επεσήμανε ότι έχει μεγάλη σημασία για τη βιομηχανία να εφαρμόζεται μείγμα πολιτικής, που θα επαναφέρει τη μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής. Τόσο το ΕΣΠΑ 2021-2027, όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης, σημείωσε, μπορούν να παίξουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει το μεγαλύτερο κομμάτι τους να κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις στη μεταποίηση και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Πρόσθεσε ότι το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί με την ίδια ένταση, «για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, μεταξύ άλλων με μείωση της γραφειοκρατίας».

Αργότερα σήμερα ο κ.Σταϊκούρας θα εκφωνήσει ομιλία στο ανοιχτό μέρος της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

