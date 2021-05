Κόσμος

Στάθης Άνθης: Ταυτοποιήθηκε η σορός του στη Βρετανία

Το DNA αποκάλυψε την τραγική αλήθεια για τον 33χρονο

Τραγικός είναι ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του Στάθη Άνθη στη Βρετανία.

Τα αποτελέσματα του dna αποκάλυψαν την τραγική αλήθεια για την σορό που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στις 13 Μαρτίου στην θαλάσσια περιοχή του «Bigbury Bay» στη νότια ακτή του Ντέβον της Αγγλίας. Ο 33χρονος Στάθης Άνθης είχε εξαφανιστεί από τις 8 Μαρτίου.

Την δραματική εξέλιξη επιβεβαίωσαν τόσο ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης όσο και ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου που μαζί με τον ιατροδικαστή Σωκράτη Τσαντίρη έχουν αναλάβει από πλευράς της οικογένειας Άνθη να λύσουν το μυστήριο με το θάνατο του 33χρονου σερβιτόρου.

