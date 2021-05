Αθλητικά

Euro 2020 - Πολωνία: Ηγέτης ο Λεβαντόφσκι, μέσα ο Σφιντέρσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελληνικό στοιχείο έχει η αποστολή της εθνικής Πολωνίας, αφού ο Πάολο Σόουζα συμπεριέλαβε σε αυτήν τον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Σε επίπεδο συλλόγων η φετινή ποδοσφαιρική σεζόν φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της. Μέχρι το τέλος του μήνα όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς και το Champions League και το Europa League θα έχουν ολοκληρωθεί, επομένως η προσοχή του ποδοσφαιρικού κοινού στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο Euro του καλοκαιριού, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από έναν μήνα.

Με την έναρξη, λοιπόν, της διοργάνωσης να βρίσκεται προ των πυλών, οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των χωρών που θα συμμετάσχουν σε αυτή έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες να δίνουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν τις αποστολές των ομάδων τους.

Με τη σειρά τους, λοιπόν, Ιταλία, Πολωνία και Κροατία ανακοίνωσαν πρόσφατα των ποδοσφαιριστών που, στην περίπτωση της Κροατίας και της Πολωνίας θα αποτελέσουν την τελική αποστολή, ενώ στην περίπτωση της Σκουάντρα Ατζούρα θα συνθέσουν την αρχική προεπιλογή, από την οποία θα προκύψει η τελική αποστολή.

Με 27 ποδοσφαιριστές (που στην πορεία θα γίνουν 26) θα ξεκινήσει την προετοιμασία της, εν όψει του Euro 2020, η Πολωνία. Ανάμεσα στα ονόματα ξεχωρίζει, προφανώς, αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ στην αποστολή υπάρχει και ελληνικό στοιχείο, μιας και ο Πάολο Σόουζα συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η αποστολή της εθνικής Πολωνίας

Τερματοφύλακες: Λούκας Φαμπιάνσκι (Γουέστ Χαμ), Ράντοσλαβ Μαγιέτσκι (Μονακό), Λούκατς Σκορούπσκι (Μπολόνια), Βόιτσιεχ Σέζνι (Γιουβέντους)

Αμυντικοί: Γιαν Μπέντναρεκ (Σουθάμπτον), Μπαρτόζ Μπερεζίνσκι (Σαμπντόρια), Πάβελ Νταβίντοβιτς (Ελλάς Βερόνα), Καμίλ Γκλικ (Μπενεβέντο), Μιχάλ Χέλικ (Μπάρνσλεϊ), Τόμας Κεντζιόρα (Ντιναμό Κιέβου), Καμίλ Πιατκόβσκι (Ρακόβ), Τίμοτιουτς Πουσάτς (Λεχ Πόζναν), Ματσιέι Ρίμπους (Λοκομοτίβ Μόσχας)

Μέσοι: Πρζεμισλάβ Φρανκόβσκι (Σικάγο Φάιαρ), Καμίλ Γιόζβιακ (Ντέρμπι), Ματέους Κλιχ (Λιντς), Κάσπερ Κοζλόβσκι (Πογκόν), Γκρζεγκόρζ Κριχόβιακ (Λοκομοτίβ Μόσχας), Κάρολ Λινέτι (Τορίνο), Γιακούμπ Μόντερ (Μπράιτον), Πρζέμισλαβ Πλασέτα (Νόριτς), Πιοτρ Ζιελίνσκι (Νάπολι)

Επιθετικοί: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Νταβίντ Κοβνάτσκι (Φορτούνα Ντίσελντορφ), Αρκάντιους Μίλικ (Μαρσέιγ), Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ), Γιακούμπ Σβίερτσοκ (Πιαστ).

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΕΚΠΑ: τι ισχύει για την “Αθηναϊκή Μετάλλαξη”

Τουρισμός: νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους

ΑΝΤ1 - Ζέτα Μακρυπούλια: Ανανέωση της συνεργασίας τους