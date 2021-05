Παράξενα

Pfizer: Ηλικιωμένη εμβολιάσθηκε με τετραπλή δόση

Σε ποια κατάσταση νοσηλεύεται η 67χρονη

Δεύτερο λάθος με εμβολιασμό στην Ιταλία μέσα σε μια εβδομάδα...

Μετά την απόφοιτη ψυχολογίας είκοσι τριών ετών, και μια γυναίκα 67 ετών εμβολιάσθηκε, κατά λάθος, με τέσσερις δόσεις του σκευάσματος της Pfizer κατά του κορονοϊού. Συνέβη και πάλι στην περιφέρεια της Τοσκάνης, αυτή την φορά στην πόλη του Λιβόρνο.

«Κατάλαβαν αμέσως ότι έγινε λάθος. Χρησιμοποίησαν σχεδόν όλη τη φιάλη του εμβολίου, χωρίς να την αραιώσουν», είπε η ηλικιωμένη στους δημοσιογράφους. Το λάθος, οφείλεται σε απροσεξία της νοσοκόμας, που ετοίμασε τη σύριγγα του εμβολίου.

Η υπεύθυνη του τοπικού νοσοκομείου τόνισε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, αλλά η γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο, υπό παρακολούθηση. Οι γιατροί προσθέτουν ότι «πιθανώς, στην εξηνταεπτάχρονη θα μπορέσει να χορηγηθεί κανονικά η δεύτερη δόση».

Και η κατάσταση της υγείας της 23χρονης κοπέλας, η οποία στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας έλαβε κατά λάθος τέσσερις δόσεις εμβολίου, έως τώρα δεν προκαλεί ανησυχία.

