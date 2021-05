Αθλητικά

ΑΕΚ - Μελισσανίδης: Χιμένεθ... μέχρι νεωτέρας

Ο απολογισμός της σεζόν που πέρασε και το πλάνο της νέας, σύμφωνα με τον διοικητικό ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ

Αποφασισμένος να οδηγήσει την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή δηλώνει ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ είχε σήμερα συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας με σκοπό τον απολογισμό της σεζόν που πέρασε και το πλάνο της νέας.

Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, είπε ότι αναμένει τις εισηγήσεις για τον αντικαταστάτη του Μανόλο Χιμένεθ και ότι όσο αυτές δεν έρχονται, τόσο παρατείνεται η θητεία του Ισπανού. Δήλωσε «fan» του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Παπαδημητρίου αναλαμβάνει εκτελεστικός διευθυντής και αναγνώρισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια.

Αναλυτικά ορισμένες από τις χαρακτηριστικότερες τοποθετήσεις του:

- Για τον επόμενο προπονητή της ΑΕΚ:

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Αναμένουμε τις εισηγήσεις από τα παιδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μέχρι να γίνει αυτό, προπονητής της ομάδας είναι ο Μανόλο Χιμένεθ.

Οπότε τον χρειαστήκαμε ήταν παρών και βοήθησε, με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Μπορεί να συνεχίσει ο Μανόλο μπορεί να πάμε και σε αλλαγή. Κοιτάξαμε κάποιες περιπτώσεις που ήταν απαγορευτικές για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Προσωπικά τον εκτιμώ ως άνθρωπο, αλλά έχει ευθύνες όπως όλοι μας, όπως κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Για να σταματήσουμε με το Μανόλο πρέπει να βρούμε ένα καλό προπονητή».

- Για τη φιλοσοφία που θα πρέπει να έχει ο νέος τεχνικός ηγέτης:

«Θέλουμε προπονητή να του δώσουμε τα κλειδιά να του πούμε να φτιάξει την ομάδα όπως την ονειρευόμαστε. Να παίζει ωραία μπάλα. Δεν υπάρχει deadline. Θα περιμένουμε όσο χρειάζεται για να είμαστε σίγουροι».

- Για τις επαφές του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Εκτιμώ τον Λουτσέσκου ως προπονητή, μίλησα μαζί του αλλά θα πάει σε άλλο πρωτάθλημα. Δεν θα με ενοχλούσαν οι αντιδράσεις του κόσμου, δεν διοικώ έτσι εγώ. Στόχος μου είναι να φτιάξω μια ομάδα πρωταθλήτρια. Είμαι φαν του Λουτσέσκου, αλλά δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει θέμα, τι να συζητάμε τώρα».

- Για την απογοητευτική εφετινή σεζόν:

«Όλη η χρόνια ήταν χωματόδρομος. Κατεβήκαμε το Μπράλο χωρίς φρένα. Τραβάω την περισσότερη στενοχώρια απ΄όλους και θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να φτιάξουμε μια ομάδα να τη χαιρόμαστε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Το ξέρω αρκετά καλά το ποδόσφαιρο, δεν είμαι ο καλύτερος».

- Τι έφταιξε:

«Δεν πέτυχαν οι μεταγραφές. Δώσαμε λεφτά, κάναμε υπέρβαση, αλλά δεν μας βγήκαν. Αυτά μπορούμε αυτά κάνουμε, ξεκάθαρα. Αυτό που βλέπω δεν είναι ΑΕΚ. Εγώ φεύγω στο ημίχρονο από ταχυκαρδία. Δεν θα φύγω για τον άλλο κόσμο για την ΑΕΚ. Μεγάλωσα!»

- Για τη νέα διοικητική οργάνωση της ΠΑΕ:

«Εκτελεστικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Διατηρεί στην εποπτεία του και τις ακαδημίες αλλά βασικά θα είναι στην πρώτη ομάδα. Θα είναι το Α και το Ω. Του είπα μπες ασχολήσου με τις ακαδημίες να σε δούμε και να μας δεις. Εργάζεται, μιλάει 3-4 γλώσσες και θα κριθεί όπως όλοι μας».

- Για τη μεταγραφική ενίσχυση:

«Τις ανάγκες της ομάδας της ξέρει ο τεχνικός και ο εκτελεστικός διευθυντής. Σίγουρα ξεκινάμε από τερματοφύλακα και άμυνα. Στόπερ ακραία μπακ, άλλο ένα καλό χαφ, ένα έξω αριστερα...»

- Για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ:

«Δεν αλλάζω φιλοσοφία θέλω αυτόνομη και αυτοδύναμη ΑΕΚ. Εφέτος είχαμε 35 εκατομμύρια έξοδα, χωρίς έσοδα λόγω πανδημίας. Είμαστε το μοναδικό club στον κόσμο που φτιάχνει γήπεδο χωρίς να χρωστάει δραχμή. Είμαστε κοντά και του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε μπει.

Όταν ήλθα πρώτη φορά στην ΑΕΚ ήμουν 40 χρόνων και τώρα είμαι 70. Κάποια στιγμή θα φύγω δεν θα μείνω αιώνια. Έχουμε αρκετά έσοδα για πρωταθλητισμό και ο,τι άλλο θέλουμε. Φτιάξαμε ένα γήπεδο και δεν θα χρωστάμε ούτε ευρώ. Το γήπεδο μένει στον ερασιτέχνη και εκεί θα παίζει η πρώτη ομάδα. Το προπονητικό κέντρο το αγοράσαμε και σήμερα είναι περιουσία της ΑΕΚ».

- Για πιθανές επιστροφές παλιών παικτών:

«Είμαι οπαδός του Αραούχο και μακάρι να τον πάρουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε. Τον Βράνιες τον εκτιμώ, είναι ιδιόρρυθμος χαρακτήρας έχει μια τρέλα. Αλλά θα έβαζες στη μηχανή καμένο λάδι; Καμένα λάδια είναι αυτά...»

- Για τη συνολική εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου:

«Παρατηρώ βελτίωση σε όλους τους τομείς, από τη διαιτησία δεν είχαμε κανένα παράπονο. Δίκαια πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, εδώ και δύο χρόνια έχει την καλύτερη ομάδα. Παλαιότερα ξέρουμε όλοι τι γινόταν, αλλά τώρα τι να λέμε; Πήραν έναν προπονητή, τους βγήκε και έφτιαξαν ομάδα».

- Για το λάθος του 2019:

«Φάγαμε το παλτό του αιώνα με τον Καρντόσο, που μου έλεγαν ότι είναι ο νέος Μουρίνιο. Τα μπακ που πήραμε βγήκανε πεπόνια. Διώξαμε τον Γκάλο και φέραμε τον κοντορεβυθούλη που έφυγε».

- Για τις ακαδημίες:

«Αποτύχαμε στις ακαδημίες, έχασα τρία χρόνια μου έταξαν λαγούς με πετραχήλια...»

Επίσης, ατενίζοντας το νέο γήπεδο του προπονητικού κέντρου που θα ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές τρίμηνο, ο Δ. Μελισσανίδης εξέφρασε την επιθυμία να παίζει η πρώτη ομάδα εκεί, σε περίπτωση που το επιτρέψουν οι περιορισμοί της πανδημίας.

«Αν μας πουν ότι επιτρέπονται μέχρι 3.000 φίλαθλοι, εγώ γούσταρα να παίξουμε ένα χρόνο εδώ. Αν μας βάλουν ποσοστό, επειδή το ΟΑΚΑ είναι πολύ μεγάλο θα καταλήξουμε πάλι εκεί, στο Νταχάου».

