Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ντουντουνάκη

Κρητική... "τορπίλη" στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Απίστευτη επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση και την Άννα Ντουντουνάκη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια με ένα τρομερό δεύτερο 50άρι κατάφερε να φτάσει πρώτη στον τερματισμό των 100μ. πεταλούδα, μαζί με τη Γαλλίδα Μαρί Γουατέλ, και κατέγραψε έναν ιστορικό θρίαμβο για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τη γυναικεία κολύμβηση, που ως τώρα είχε μόνο τρία χάλκινα μετάλλια σε μεγάλη διοργάνωση, όλα με τη Νέρι Νιαγκουάρα.

Η Ντουντουνάκη ήταν σίγουρα υποψήφια για μετάλλιο, αλλά το χρυσό ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και γύρισε πέμπτη στα πρώτα 50μ., έκανε τρομερό φίνις και άρχισε να... καταπίνει μία-μία τις αντιπάλους τους.

Τελευταία ξεπέρασε τη Σουηδή Λουίζ Χάνσον, που ήταν το ακλόνητο φαβορί (εν τη απουσία της συμπατριώτισσάς της Σάρα Σιέστρεμ) και φάνηκε να παίρνει τη δεύτερη θέση, πίσω από τη Γουατέλ. Κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά, όμως, η 26χρονη Ελληνίδα έφτασε τη Γαλλίδα και έφτασε εκεί όπου μόνο ο Άρης Γρηγοριάδης και ο Ανδρέας Βαζαίος έχουν φτάσει στο παρελθόν: στην κορυφή!

Φυσικά το 57.37 της Ντουντουνάκη αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, καταρρίπτοντας το 57.77 που είχε από το Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης, στις 4/8/2018, και το οποίο είχε ισοφαρίσει στο χθεσινό (17/5) ημιτελικό.

