Προανακριτική για Παππά - Καλογρίτσας: Με εκβίασαν άτομα... “ψηλά”

Ο Χρήστος Καλογρίτσας αναφέρθηκε και στα μηνύματα που αντάλλαξε με τον Νίκο Παππά πριν από τη συνάντησή του με τους Χούρι.

Tης Όλγας Παναγιωτίδου

Χειμαρρώδης και αποκαλυπτικός παραμένει ο Χρήστος Καλογρίτσας που κατέθεσε για δεύτερη ημέρα στην προανακριτική επιτροπή. Ο λεγόμενος και "κόκκινος εργολάβος" φέρεται να ανέφερε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού, φωτογραφίζοντας πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ:

ΧΡ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ: Πολύ πάνω, άτομα ψηλά. Με εκβίασαν. Όχι σαν εσάς εδώ, πολύ πιο ψηλά.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Νίκος Παππάς τον δασκάλεψε για τη συνάντηση με τους Χούρι και διάβασε τα γραπτά μηνύματα που αντάλλασσε με τον Νίκο Παππά πριν τη συνάντηση μαζί τους. Σε αυτή παρών ήταν κι ένας βουλευτής, τον οποίο δεν κατονόμασε, περιοριζόμενος ν

πει ότι δεν ήταν από τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ:





ΧΡ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ: Επειδή αναχωρώ πρέπει να ξέρω κάποια πράγματα. Οι μέρες πέρασαν και εγγυητική δεν έχει υπάρξει. Αν δεν τα πούμε θα είναι τζίφος.

Η κρούση για συνεργασία έγινε τον Οκτώβριο του 2015, ενώ -όπως φέρεται- να είπε δεν ήταν η πρώτη φορά που του ζητήθηκε να μπει μπροστινός.



ΧΡ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ: Το Documento δεν ήταν η πρώτη απόπειρα για εφημερίδα. Με δούλευαν μαζί με το δικηγόρο κ. Ματζουράνη και στο τέλος με πήδηξαν κανονικά. Μετά με εκβίασαν να δημιουργήσουμε το Documento.

Η σχέση του με τον πρώην υπουργό, τον οποίο αποκαλούσε με το μικρό του όνομα, ήταν τόσο στενή ώστε τα μέλη της «ομάδας Παππά» διεκπεραίωνε τις εργασίες της στα γραφεία του στην Νέα Σμύρνη.

ΧΡ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ: Δέχθηκα να δώσω το όνομα μου. Δεν μπορούσα να δώσω τίποτε άλλο. Πάντα είχα πολλά λεφτά όμως τότε τα χρήματα μου ήταν δεσμευμένα. Εγώ είχα πάρει, μου είχαν δώσει τον ρόλο του ονοματοδότη. Όταν κάθε τόσο μου ζητούσαν κάπου να συνεισφέρω πάντοτε ανταποκρινόμουν. Ξεκινήσαμε αυτή την οργάνωση κι εγώ ήμουν δίπλα τους. Όλα πήγαιναν ρολόι. Φθάσαμε να ξεκινήσουμε με το κανάλι που ετοιμαζότανε να υπάρξει και μια εφημερίδα. Είχα στηρίξει και το Κόκκινο (ραδιόφωνο ΣΥΡΙΖΑ). Δίπλα τους ήμουν και οι ομάδες του Νίκου Παππά δουλεύανε στα δικά μου γραφεία. Στη Νέα Σμύρνη. Μερικές δεκάδες άτομα. Ο Νίκος Παππάς τους έστειλε».



Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα ότι τα 8 εκατ .που έβαλε στο διαγωνισμό είναι δικά του, σημειώνοντας ότι απορρίπτονται έτσι οι ισχυρισμοί του μάρτυρα ότι λειτούργησε ως «μπροστινός».

ΧΡ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ: Ο γιος μου δεν συζήτησε μαζί τους για κανένα θέμα. Όσα έκαναν ήταν αχαριστία. Ήταν ύβρις. Αυτά που έκαναν δεν συγχωρούνται. Τα τρία μου παιδιά είναι με προβλήματα υγείας. Διαρκείας. Με εγκεφαλικά.

Ένταση επικράτησε με το καλημέρα και της σημερινής συνεδρίασης όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε αλλοίωση των χθεσινών πρακτικών, ενώ ο Νίκος Παππάς υπέβαλλε αίτημα σύγκρισης των πρακτικών με το μαγνητοφωνημένο υλικό. Το αίτημά του απορρίφθηκε.

