Δένδιας για Μεσανατολικό: Δύο κράτη με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ

Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, κατά τις επαφές που είχε σε Ισραήλ και παλαιστινιακά εδάφη.

«Απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία της ανθρώπινης ζωής», κατέστησε σαφές ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στις σημερινές επαφές που είχε στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας των συναντήσεων του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι και τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Ιμπραχίμ Στάγεχ, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως «το κενό, δηλαδή η μη ύπαρξη πρωτοβουλίας, δημιουργεί ζητήματα τα οποία βλέπουμε μπροστά μας, ανθρώπινες τραγωδίες» και υπογράμμισε: «Η λύση στην οποία πρέπει να καταλήξουμε είναι σαφής. Είναι η λύση, την οποία προβλέπουν το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δύο κράτη στα σύνορα του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών».

Επίσης, ανέφερε πως καταδίκασε με τον πιο καθαρό τρόπο την εκτόξευση χιλιάδων ρουκετών από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ. Είναι ενέργεια απολύτως και καθολικά καταδικαστέα, προσέθεσε και ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ, όπως και κάθε χώρα του κόσμου, έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Από εκεί και πέρα, προέταξε, «οφείλει να αναληφθεί πρωτοβουλία για το Μεσανατολικό».

Ο κ. Δένδιας ξεκίνησε τη δήλωσή του αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, με την οποία άρχισε τις επαφές του στην περιοχή. «Συναντήθηκα σήμερα το πρωί στα Ιεροσόλυμα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, για να δηλώσω με τον πιο καθαρό τρόπο το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ένα από τα πιο ιερά καθιδρύματα του Χριστιανισμού» ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση τι εικόνα αποκόμισε από τις επαφές για την κατάσταση αυτήν τη στιγμή στη Γάζα, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είναι απολύτως προβληματική και χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Επανέλαβε ότι η Χαμάς είναι απολύτως καταδικαστέα για την εκτόξευση των χιλιάδων ρουκετών εναντίων αμάχων πολιτών.

Τέλος, ερωτηθείς για τον ρόλο της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι εμπρηστικές δηλώσεις και οι μονομερείς τοποθετήσεις σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, δεν βοηθούν.

Μετά τις συναντήσεις του στα Ιεροσόλυμα και τη Ραμάλα, ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κατά την οποία ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις επαφές του αυτές.

Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή του με τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν Σαφαντί, στο Αμμάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή.

