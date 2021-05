Κοινωνία

Κορονοϊός: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στην ΕΜΑΚ

Τι προβλέπεται για τους αρνητές εμβολίων, που υπηρετούν στην ΕΜΑΚ

Υποχρεωτικός καθίσταται ο εμβολιασμός στις ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Δ. Κολoκούρης κι έφερε στη δημοσιότητα ο Radio North 98.

Η απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των ανδρών που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κοινοποιήθηκε σήμερα με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου «28550 Φ 215.2» έγγραφο.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι «μετά την κοινοποίηση της παρούσας διαταγής (σ.σ. στις ΕΜΑΚ) θα υπηρετούν σ’ αυτές υποχρεωτικά μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν προβεί στο σχετικό εμβολιασμό».

Με το ίδιο έγγραφο καλούνται τα στελέχη των ΕΜΑΚ που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά το επιθυμούν, να το πράξουν έως τις 11 Ιουνίου με την ειδοποίηση ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από άλλα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ,που θα έχουν ολοκληρώσει των εμβολιασμό τους.

Καλούνται δε και οι διοικήσεις των ΕΜΑΚ, να ενημερώσουν έως τις 21 Μαΐου το Αρχηγείο, ποια στελέχη τους έχουν προβεί στον εμβολιασμό τους, ποια στελέχη έχουν κινήσει τη διαδικασία να εμβολιαστούν και ποια στελέχη δεν έχουν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους.

