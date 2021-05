Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σφυρί σε οδηγό (βίντεο)

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Αιτία του επεισοδίου, σύμφωνα με πληροφορίες, το παράνομο παρκάρισμα.

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην οδό Παπάφη στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός που είχε κλείσει με το αυτοκίνητό του είσοδο πυλωτής, επιτέθηκε με σφυρί σε άλλον οδηγό που απλά ήθελε να παρκάρει.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο… οξύθυμος οδηγός μόλις άκουσε τα παράπονα του ανθρώπου που ήθελε να βάλει το αυτοκίνητό του στην πυλωτή, έβγαλε ένα σφυρί μέσα από το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε εναντίον του.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, όρμησαν και κατάφεραν να τον αφοπλίσουν, με τον οδηγό να μπαίνει στη συνέχεια στο αυτοκίνητο του και να τρέπεται σε φυγή.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο, συνέλεξε πληροφορίες για τον δράστη και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ το σφυρί, που έπεσε στη διάρκεια του επεισοδίου, κατασχέθηκε.

