Κοινωνία

Διακομιδή εγκύου με κορονοϊό στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ (βίντεο)

“Φύλακες-άγγελοι” οι αστυνομικοί που, πριν από λίγες ημέρες, μετέφεραν 4χρονο ασθενή στο νοσοκομείο.

Τελικά, ορισμένων ανθρώπων η μοίρα είναι να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Αυτό συνέβη και την Τρίτη, με τους άνδρες μίας Ομάδας της ΔΙ.ΑΣ Αθηνών, όταν κλήθηκαν να παραλάβουν από την Λ. Ποσειδώνος μία διακομιδή εγκύου από τη Νίκαια, η οποία είναι ασθενής με κορονοϊό.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγη ώρα νωρίτερα, όταν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ Πειραιά κλήθηκαν να συνοδεύσουν πολιτικό αυτοκίνητο με την έγκυο γυναίκα, επειγόντως για το Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης συντόνισε τις ομάδες των μοτοσικλετιστών αστυνομικών και στην αρχή της Λ. Ποσειδώνος η ΔΙ.ΑΣ Πειραιά παρέδωσε την ευθύνη της συνοδείας σε δύο ομάδες της ΔΙ.ΑΣ Αθηνών.

Η μεταφορά ήταν ταχύτατη, καθώς από το σημείο που ανέλαβαν τη συνοδεία έως την άφιξη στο Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” δεν πέρασαν παρά μόνο επτά λεπτά!

Σημειώνεται πως η μία από τις δύο Ομάδες της ΔΙ.ΑΣ Αθηνών ήταν αυτή η οποία είχε συνοδεύσει και την επείγουσα μεταφορά του 4χρονου από το Παλαιό Φάληρο στο Νοσοκομείο Παίδων, πριν μερικές ημέρες.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι ειδικοί φρουροί της ΔΙ.ΑΣ, και όλοι οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, έδειξαν ότι η προσφορά προς τον πολίτη είναι το καθήκον του Σώματος και αυτό που πράττουν κάθε ημέρα.

Πηγή: lawandorder.gr

