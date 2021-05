Life

Eurovision 2021: Η Κύπρος στον τελικό με το “El Diablo” (βίντεο)

“Φωτιές” άναψε επί σκηνής η Έλενα Τσαγκρινού. Ποιες χώρες εξασφάλισαν το “εισιτήριο” από τον πρώτο ημιτελικό.

Η Κύπρος προκρίθηκε, όπως άλλωστε αναμενόταν, στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Ανάβοντας... φωτιές στη σκηνή του Ρότερνταμ, η Έλενα Τσαγκρινού ερμήνευσε υπέροχα το “El Diablo” και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η κυπριακή συμμετοχή συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλέστερων στον διαγωνισμό και συγκεκριμένα βρισκόταν σήμερα στην 5η θέση της τελικής κατάταξης.

Οι χώρες που εξασφάλισαν τα “εισιτήρια” από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2021 για τον τελικό του Σαββάτου (με τη σειρά που ανακοινώθηκαν) ήταν:

Νορβηγία

Ισραήλ

Ρωσία

Αζερμπαϊτζάν

Μάλτα

Λιθουανία

Κύπρος

Σουηδία

Βέλγιο

Ουκρανία

Υπενθυμίζεται πως δικαίωμα ψήφου στον πρώτο ημιτελικό είχαν οι χώρες που συμμετείχαν σε αυτόν, μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό της Eurovision ήταν η εξής:

Λιθουανία Σλοβενία Ρωσία Σουηδία Αυστραλία Βόρεια Μακεδονία Ιρλανδία Κύπρος Νορβηγία Κροατία Βέλγιο Ισραήλ Ρουμανία Αζερμπαϊτζάν Ουκρανία Μάλτα

H Ελλάδα με την Στεφανία, που θα ερμηνεύσει το «Last Dance», θα διαγωνιστεί στον 2ο Ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου.