Γάζα: Σχέδιο για κατάπαυση του πυρός από τη Γαλλία στον ΟΗΕ

Το σχέδιο που κατέθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραηλινών- Παλαιστινίων.

Η Γαλλία υπέβαλε χθες το βράδυ στους 14 εταίρους της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, σχέδιο απόφασης που ζητεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε το Ελιζέ.

Στη διάρκεια συνάντησης του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του αιγυπτίου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και – μέσω βιντεοκλήσης – του ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β΄, «οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε τρία απλά στοιχεία: τα πυρά πρέπει να πάψουν, είναι ώρα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να παρέμβει στο ζήτημα», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Το Παρίσι αποφάσισε έτσι να καταθέσει το σχέδιο απόφασης αυτό, σε συντονισμό με τους εταίρους του, προστίθεται στο κείμενο των υπηρεσιών του κ. Μακρόν.

Η Γαλλία, η οποία καλεί να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός εδώ και αρκετές ημέρες, σημειώνει ότι υποστηρίζει τη μεσολαβητική προσπάθεια της Αιγύπτου. Ο κ. Μακρόν και ο αιγύπτιος ομόλογός του, που βρίσκεται για ένα διήμερο στο Παρίσι επ’ ευκαιρία συνόδου για τη στήριξη των οικονομιών της Αφρικής, συζήτησαν το θέμα εκτενώς τη Δευτέρα και αποφάσισαν χθες Τρίτη να ζητήσουν την υποστήριξη της Ιορδανίας.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους συζήτησε επίσης με τον τυνήσιο ομόλογό του Κάις Σαΐντ, η χώρα του οποίου είναι το τρέχον διάστημα κράτος-μη μόνιμο μέλος του ΣΑ.

Το γαλλικό σχέδιο ανακοίνωσης υποβλήθηκε ενώ το ΣΑ του ΟΗΕ συνεχίζει να μένει άπρακτο εδώ και οκτώ ημέρες, χωρίς να υιοθετεί καν μια απλή ανακοίνωση για τη σύρραξη, εξαιτίας της ένστασης που προβάλλουν οι ΗΠΑ, καθώς θεωρούν οποιαδήποτε τέτοια κίνηση αντιπαραγωγική σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών, «ακούσαμε την πρόταση την οποία έκανε ο γάλλος συνάδελφος στο Συμβούλιο και, σε ό,τι αφορά την Κίνα, ασφαλώς υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που θα διευκόλυναν το τέλος της κρίσης και την επιστροφή στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε σε μερικούς δημοσιογράφους ο κινέζος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Τζανγκ Τζουν, η χώρα του οποίου ασκεί τον τρέχοντα μήνα την προεδρία του κορυφαίου οργάνου των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κινέζος πρεσβευτής διευκρίνισε πως το σχέδιο ανακοίνωσης που έχουν υποβάλει η χώρα του, η Νορβηγία και η Τυνησία – απορρίπτεται από τις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια εβδομάδα – παραμένει επίσης στο τραπέζι του ΣΑ.

Στα τέλη του 2017, είχε υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχέδιο απόφασης για το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, μετά την αναγνώριση της ιερής πόλης ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ πρόβαλαν το βέτο τους στο σχέδιο, που ακολούθως τέθηκε σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση η οποία, παρά τις αμερικανικές απειλές, ενέκρινε το – κυρίως συμβολικής αξίας – κείμενο με ευρεία πλειοψηφία.

