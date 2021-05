Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Ποινική έρευνα σε βάρος του τέως Προέδρου των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποινική είναι πλέον η έρευνα σε βάρος του τέως Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εισαγγελία της πολιτείας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως ενημέρωσε τον Trump Organization, τον επιχειρηματικό όμιλο του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι η έρευνα που διενεργεί σε βάρος του έχει πλέον προσλάβει ποινική φύση και δεν είναι πια υπόθεση του αστικού δικαίου.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, ο Σάιρους Βανς, ο οποίος έχει εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς, διενεργεί έρευνα για τις επιχειρηματικές δοσοληψίες του κ. Τραμπ προτού αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ εδώ και πάνω από δύο χρόνια.

«Ενημερώσαμε τον Trump Organization ότι η έρευνά μας δεν είναι πλέον αποκλειστικά αστικής φύσης», εξήγησε ο Φάμπιαν Λέβι, εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Πλέον διενεργούμε ενεργά έρευνα ποινικής φύσης σε βάρος του Trump Organization, σε συνεργασία με τον εισαγγελέα του Μανχάταν».

Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο του ομίλου του κ. Τραμπ για να σχολιάσει την ανακοίνωση αυτή.

Το γραφείο του κ. Βανς έχει αναφέρει σε δικόγραφα που έχει καταθέσει πως διενεργεί έρευνα για «πιθανόν εκτεταμένη και παρατεταμένη εγκληματική συμπεριφορά» από πλευράς του ομίλου του πρώην προέδρου, πιο συγκεκριμένα φορολογική και ασφαλιστική απάτη και παραχάραξη εγγράφων της επιχείρησης.

Η έρευνα του Σάιρους Βανς είχε αρχίσει όταν ο πρώην δικηγόρος και εξ απορρήτων συνεργάτης του Τραμπ, ο Μάικλ Κόεν, αποκαλύφθηκε πως είχε πληρώσει πριν από τις εκλογές του 2016 δύο γυναίκες που έλεγαν πως είχαν σεξουαλικές συνευρέσεις με τον μεγιστάνα για να εξαγοραστεί η σιωπή τους.

Η έρευνα αυτή επιταχύνθηκε αφού ο κ. Τραμπ έχασε τον Νοέμβριο τις προεδρικές εκλογές από τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν.

Η Λετίσια Τζέιμς, επικεφαλής της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, επίσης Δημοκρατική, ηγείται χωριστής έρευνας για ψευδείς δηλώσεις της αξίας ακινήτων από πλευράς του ομίλου του επιχειρηματία των ακινήτων με σκοπό την εξασφάλιση δανείων και φορολογικών απαλλαγών.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κατερίνα Λέχου στο “The 2night Show” για το #MeToo

Τουρκία: Η Μπεσίκτας πήρε και το Κύπελλο

Θεσσαλονίκη: επιχείρηση διάσωσης άνδρα λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα (βίντεο)