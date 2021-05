Παράξενα

Αλόννησος: στο νοσοκομείο τουρίστρια μετά από δάγκωμα φώκιας!

Η άτυχη τουρίστρια θέλησε να χαϊδέψει μία φώκια, με αποτέλεσμα εκείνη να τρομαξει και να τη δαγκώσει στα πόδια. Ποια η κατάστασή της.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης μία 50χρονη τουρίστρια από τη Βουλγαρία, η οποία δέχθηκε επίθεση από φώκια καθώς κολυμπούσε σε παραλία της Αλοννήσου!

Η άτυχη τουρίστρια θέλησε να χαϊδέψει μία φώκια, με αποτέλεσμα εκείνη να τρομαξει και να τη δαγκώσει στα πόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου. Οι γιατροί την περιέθαλψαν, αλλά αποφάσισαν οτι είναι αναγκαία η μεταφορά της στο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η τουρίστρια φρέθηκε στη χώρα μας με το ιστιοφόρο σκάφος της και σίγουρα δεν περίμενε να επισκεφθεί το νοσοκομείο του νησιού μετά από δάγκωμα φώκιας!

Πηγή: thenewspaper.gr