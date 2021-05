Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στο “Καλημέρα Ελλάδα”: Περιττό το τεστ για κορονοϊό μετά τον εμβολιασμό

Ο καθηγητής για το συνδυασμό εμβολίων, αλλά και αρρώστιας –εμβολίου. Η χρήση μάσκας από τους μη εμβολιασμένους και τα προνόμια των εμβολιασμένων.

«Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα, αλλά δημοσιεύματα ερευνών στον ισπανικό τύπο ότι ο συνδυασμός διαφορετικών εμβολίων είναι αποτελεσματικός, αλλά με περισσότερες παρενέργειες», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στη σύσταση για εμβολιασμό με μία δόση για όσους έχουν νοσήσει και τονίζοντας ότι, «κάποια δεδομένα λένε ότι όταν έχω νοσήσει έχω εκτεθεί στον ιό. Όταν εκτεθώ στην 1η δόση του εμβολίου είμαι πιο προστατευμένος. Για ανθρώπους που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, είμαστε σίγουροι, για εκείνους που έχουν νοσήσει πριν από ένα χρόνο, εγώ θα συνιστούσα και τη δεύτερη δόση».

Ξεκαθάρισε, επίσης ότι, μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου δεν χρειάζεται τεστ για τον κορονοϊό.

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε, επίσης προηγούμενη διατύπωσή του για τη χρήση μάσκας από τους μη εμβολιασμένους, σημειώνοντας ότι, είπε «όχι στο να μη φορούν μάσκα όσοι είναι εμβολιασμένοι επειδή θα εκμεταλλευτούν το μέτρο κι αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι».

Για την υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό, εξήγησε ότι, «σε λιγότερο από ένα μήνα, το πρώτο εμβόλιο, της Pfizer θα έχει έγκριση σαν οποιοδήποτε φάρμακο παίρνετε από το φαρμακείο. Όταν γίνει αυτό και πλέον είμαστε 100% για το αν το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποδοτικό, τότε, κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει υποχρεωτικό σε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως τους υγειονομικούς και τους οδηγούς στα ΜΜΜ».

Τέλος, αναφορικά με το αν πρέπει να παραχωρούνται κάποια προνόμια σε όσους έχουν εμβολιαστεί, είπε πως «το να έχεις κάποια προνόμια για τους εμβολιασμένους είναι και κίνητρο».

