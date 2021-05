Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή στο βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική περιοχές που κυρίως θα πληγούν από έντονα φαινόμενα και χαλάζι, ωστόσο, το χαλάζι δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο τη δυτική Μακεδονία.

Στην πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο μετεωρολόγος είπε ότι σήμερα θα έχουμε καλοκαιρία σε όλη της χώρα, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει και τους 32 βαθμούς.

Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια και βόρειους ανέμους 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης καλός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς.

Αύριο ο καιρός θα είναι καλό με λίγη αστάθεια το μεσημέρι στα βορειανατολικά της χώρας και επιδείνωση από το βράδυ. Η κακοκαιρία της Παρασκευής θα είναι πρόσκαιρη και το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28, την Κυριακή τους 31 βαθμούς.

