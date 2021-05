Κοινωνία

Θέατρο “Εμπρός”: Επιχείρηση εκκένωσης από την ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο Θέατρο «Εμπρός» στου Ψυρρή από νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εκκένωση κτηρίου που τελούσε υπό κατάληψη τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται το θέατρο "Εμπρός", στην περιοχή του Ψυρρή.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, έως αυτή την ώρα, δεν έχει βρεθεί κάποιο άτομο στον χώρο.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, το κτίριο θα σφραγιστεί.

