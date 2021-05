Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Σοκ με 4529 νεκρούς σε μία μέρα

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ινδία. "Έκρηξη" θανάτων και κρουσμάτων, η χώρα "βυθίζεται" στο χάος.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 4.529 ασθενείς με την COVID-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 267.334 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο γιγαντιαίο κράτος της Ασίας έχει φθάσει μέχρι εδώ τους 283.248 νεκρούς επί συνόλου 25,5 εκατομμυρίων μολύνσεων. Πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό θανάτων στον κόσμο, έπειτα από αυτούς που έχουν καταγράψει οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, και τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων, μετά από αυτόν των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που ανακοινώνει το υπουργείο Υγείας υποδεικνύουν ότι οι μολύνσεις μειώνονται σταθερά τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο αρκετοί ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι μάλλον αναξιόπιστα, καθώς δεν γίνονται αρκετά τεστ σε περιοχές της επαρχίας, όπου ο νέος κορονοϊός εξαπλώνεται με ραγδαίο ρυθμό.

Η Ινδία είναι η χώρα η οποία πλήττεται τους τελευταίους μήνες σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο από την πανδημία, καθώς το παραλλαγμένο στέλεχος του SARS-CoV-2 που αρχικά ταυτοποιήθηκε στη χώρα αυτή ενοχοποιείται για την έκρηξη των κρουσμάτων σε ημερήσια βάση – ξεπέρασαν το όριο των 400.000 το προηγούμενο διάστημα.

