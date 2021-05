Υγεία - Περιβάλλον

FT: Το εμβόλιο της AstraZeneca αποτελεσματικό κι ως επαναληπτική, τρίτη δόση

Η αντίδραση των αντισωμάτων όσων έλαβαν επαναληπτική δόση του AstraZeneca ήταν “αρκετά ισχυρή απέναντι σε οποιοδήποτε παραλλαγμένο στέλεχος.

Το εμβόλιο της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά της covid-19 λειτουργεί καλά ως επαναληπτικό, καθώς φάνηκε ότι αυξάνει τα αντισώματα απέναντι στην πρωτεΐνη - ακίδα του κορονοϊού στους συμμετέχοντες σε έρευνα, ανέφερε η εφημερίδα Financial Times.

Η είδηση αυτή έρχεται μια εποχή κατά την οποία οι παρασκευαστές των εμβολίων κατά της covid-19 προειδοποιούν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα χρειάζεται να κάνει επαναληπτικά εμβόλια ή νέα εμβόλια για να αντιμετωπίσει τα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού, αν και κάποιοι επιστήμονες έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν θα είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο.

Η εφημέρίδα επικαλείται ένα πρόσωπο που έχει γνώση των αποτελεσμάτων της έρευνας, το οποίο δήλωσε ότι αυτή έδειξε πως η αντίδραση των αντισωμάτων όσων έλαβαν επαναληπτική δόση του AstraZeneca κατά της covid-19 ήταν “αρκετά ισχυρή απέναντι σε οποιοδήποτε παραλλαγμένο στέλεχος” και καθησύχασε τις ανησυχίες ότι τα εμβόλια με αδενοϊό δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορά.

Το εμβόλιο χρησιμοποιεί μια νέα τεχνολογία με μια τροποποιημένη εκδοχή των αδενοϊών που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα ως μεταφορείς πληροφοριών στα ανθρώπινα κύτταρα. Ο τρόπος που λειτουργούν έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των επιστημόνων ότι αυτού του είδους τα εμβόλια ενδέχεται να χάσουν την ισχύ τους, αν ο εμβολιασμός χρειαστεί να γίνεται κάθε χρόνο προκειμένου να αντιμετωπίζονται νέα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τους Financial Times, προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε η AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.

