Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: αναζητούνται πληροφοριοδότες μέσα από τις φυλακές

Ένα τεράστιο δίκτυο ερευνών επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, εντός και εκτός φυλακών. Τα δύο άτομα που εξετάζουν οι Αρχές. Τι προέκυψε για τον 43χρονο Γεωργιανό.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά.

Ένα τεράστιο δίκτυο ερευνών επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, εντός και εκτός φυλακών. Γι αυτό ζητήθηκε λίστα με τους αποφυλακισθέντες του τελευταίου χρόνου που έχουν απασχολήσει της Αρχές για ειδεχθή εγκλήματα, όπως οι ληστείες μετά φόνου.

Παράλληλα επιχειρείται από την ΕΛ.ΑΣ να προσεγγίσει «πληροφοριοδότες» μέσα από τις φυλακές καθώς όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν διασυνδέσεις και η μία συμμορία γνωρίζει τη δράση της άλλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η Αστυνομία ερευνά δύο πρόσφατα αποφυλακισθέντες από φυλακές Αλικαρνασσού που είχαν καταδικαστεί για ληστείες με καλάσνικοφ και ιδιαίτερη βιαιότητα.

Αρνείται την εμπλοκή του ο Γεωργιανός

Όσον αφορά στον 43χρονο από τη Γεωργία, τον οποίο συνέλαβαν οι Αρχές στον Έβρο, λίγο πριν διαφύγει στην Τουρκία, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το παραμικρό για τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, ενώ δεν θέλησε να αποκαλύψει το παραμικρό για τους συνεργούς του στην υπόθεση του Πικερμίου.

“Εξ αρχής δεν ήταν ένας από τους υπόπτους για τη δολοφονία των Γλυκών Νερών. Θέλαμε, όμως, να τον εξετάσουμε, γιατί έχουμε μία εικόνα για τις διασυνδέσεις του. Ευελπιστούσαμε ότι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια πληροφορία, αλλά ήταν ιδιαίτερα αρνητικός” δηλώνουν στον ΑΝΤ1 αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ούτε ο 33χρονος πιλότος αναγνώρισε στο πρόσωπο του 43χρονου έναν από τους τρεις ληστές, που εισέβαλαν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, πριν από μία εβδομάδα και δολοφόνησαν τη σύζυγό του, δίπλα στο 11 μηνών μωρό τους.

Στο "μικροσκόπιο" τα λάθη των δραστών

Στον ΑΝΤ1 μίλησε άτομο από το περιβάλλον του νεαρού ζεύγους: “Επειδή είναι ευρείας κλίμακας η έρευνα και πάρα πολλά τα μέτωπα, η ενημέρωση που έχουμε είναι πως κάθε στοιχείο ή ύποπτος εξετάζεται εξονυχιστικά, ώστε αν δεν έχει σχέση με τη δική μας υπόθεση, να μην μπερδεύει ή καθυστερεί την έρευνα”.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, οι ληστές και δολοφόνοι έμειναν στα Γλυκά Νερά για περισσότερο από μισή ώρα. Εκτός από την παραμονή τους στο δωμάτιο του ζεύγους, ερεύνησαν σχεδόν ολόκληρη τη μεζονέτα. Αυτά τα λάθη αναζητούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.