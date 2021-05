Κόσμος

Γερμανία: Δολοφονήθηκαν μάνα και παιδιά (εικόνες)

Μία γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά της δολοφονήθηκαν. Ο κυρίως ύποπτος.

Μία γυναίκα και ο 4χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, στο Bispingen της Γερμανίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και του 11χρονου γιου και αδελφού, ο οποίος επίσης βρέθηκε δολοφονημένος.

Ο 34χρονος σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη ως ο μόνος ύποπτος για τις δολοφονίες.

Ο ίδιος ωστόσο, δεν έχει ομολογήσει.

