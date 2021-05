Πολιτισμός

Eurovision 2021 - Έλενα Τσαγκρινού: Είμαι έτοιμη να κλάψω (βίντεο)

Το παρασκήνιο του χθεσινού Α' ημιτελικού και η πρώτη δήλωση της Έλενας Τσαγκρινού μετά την πρόκρισή της στη Eurovision.

"Μάγεψε" το βράδυ της Τρίτης και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Eurovision η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι, «El Diablo», που έγραψαν οι παγκοσμίου φήμης δημιουργοί Thomas Stengaard, Jimmy “Joker” Thornfeldt, Laurell Barker και Oxa.

Το «El Diablo» παρουσιάστηκε στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ στον Α' Ημιτελικό της Eurovision μέσα από ένα εντυπωσιακό performance με οπτικά εφέ τα οποία βασίζονταν στους καθρέφτες και τις φωτιές.

Η Έλενα Τσαγκρινού στην πρώτη της δήλωση μετά την πρόκριση δε μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό της.

«Παιδιά μπήκαμε στον τελικό δεν το πιστεύω! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ψήφους σας. Είμαστε όλοι κατενθουσιασμένοι. Είμαι έτοιμη να κλάψω. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Το ήθελα από την αρχή της καριέρας μου να έρθω σε αυτό τον διαγωνισμό και να δω όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν στο εξωτερικό και την όμορφη αυτή σκηνή και τόσους καλλιτέχνες», ανέφερε η Ελενα Τσαγκρινού και συμπλήρωσε: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Oh my god, μπήκαμε τελικό! Να συνεχίσετε να μας υποστηρίζεται. Σας αγαπάω πολύ», είπε φανερά συγκινημένη η Έλενα Τσαγκρινού.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό από τη χθεσινή βραδιά είναι οι: Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Κύπρος, Ισραήλ, Λιθουανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία και Ουκρανία.

H Ελλάδα με την Στεφανία, που θα ερμηνεύσει το «Last Dance», θα διαγωνιστεί στον 2ο Ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου.

