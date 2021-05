Πολιτική

Ο Χρυσοχοΐδης στον Άρειο Πάγο: Παρέδωσε στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στοιχεία που δείχνουν τη διάρθρωση και την εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας.

Στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα παρέδωσε στον Άρειο Πάγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγο Π. Τζεφέρη συναντήθηκαν σήμερα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κύριο Β. Πλιώτα.

Κατά τη συνάντηση, που είχε ως αντικείμενο το οργανωμένο έγκλημα, ο Υπουργός παρέδωσε φάκελο με υπόμνημα της αστυνομίας καθώς και στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη και διάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.