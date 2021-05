Πολιτική

Γενοκτονία των Ποντίων: τα μηνύματα των πολιτικών

Η Βουλή των Ελλήνων τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, φωταγωγώντας την πρόσοψη του κτηρίου της με συμβολικό λογότυπο-μήνυμα.

Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η Βουλή των Ελλήνων τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως έχει καθιερωθεί η 19η Μαΐου, φωταγωγώντας απόψε την πρόσοψη του κτηρίου της με συμβολικό λογότυπο-μήνυμα. Με την ενέργεια αυτή το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, δηλώνει την άσβεστη ιστορική μνήμη και το διαρκές αίτημα της ιστορικής αποκατάστασης για την εξόντωση των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου.

Η Βουλή των Ελλήνων, στις 24 Φεβρουαρίου 1994, αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ποντίων από το τουρκικό κράτος και ψήφισε ομόφωνα τον ορισμό της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με τον νόμο 2193/1994.

Δένδιας: Δεν ξεχνούμε τα 353.000 θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού

Μήνυμα για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Δεν ξεχνούμε τα 353.000 θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού. Τιμούμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην ανόρθωση του ελληνικού κράτους μετά τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Βαρβιτσιώτης: 53.000 ψυχές θανατώθηκαν με βάρβαρο τρόπο

Μήνυμα για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Ο Ελληνισμός σήμερα τιμά τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. "53.000 ψυχές θανατώθηκαν με βάρβαρο τρόπο. Οι χιλιάδες που επέζησαν βίωσαν τον ξεριζωμό, αφήνοντας πίσω τις πατρογονικές εστίες τους. Δεν ξεχνούμε. 'Λύουμαι κι αροθυμώ, ν' ανασπάλω κι επορώ'», γράφει ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τη δίκαιη διεκδίκηση για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

«Τιμάμε την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας, στηρίζοντας τη δίκαιη διεκδίκηση των ποντιακών οργανώσεων και συλλόγων για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Στηρίζουμε τον αγώνα για την ανάδειξη και τη στήριξη από το ελληνικό κράτος της πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας των Ποντίων όλων των γενεών, μακριά από τις διάφορες αντιδραστικές εθνικιστικές ρητορικές μίσους. Στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης». Αυτό τονίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στον χαιρετισμό του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού στις 13 Μαΐου, για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας. «Είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις ηγετικές δυνάμεις της ΕΕ και τις ΗΠΑ, που το τελευταίο διάστημα έχουν επικεντρώσει στα μεγάλα ιστορικά θέματα, της σφαγής των Αρμενίων. Πολύ φοβόμαστε πως μόλις λύσουν τις προσωρινές διαφορές τους με την Τουρκία, θα ξεχάσουν τη σφαγή, όπως έχουν κάνει και με άλλα μεγάλα εγκλήματα κατά των λαών. Γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να υπενθυμίσουμε ορισμένα ιστορικά δεδομένα που παραμένουν επίκαιρα» επισημαίνει ο κ. Κουτσούμπας και σημειώνει:

«Ο ποντιακός Ελληνισμός γνώρισε τις συνέπειες της διαμόρφωσης των εθνικών αστικών κρατών, των νότιων Σλάβων, των Αρμενίων, των Αράβων, των Τούρκων, σε συνθήκες ιστορικής αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που γινόταν κάτω από την άμεση παρέμβαση των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης. Οι συνέπειες δεν ήταν για όλους ίδιες. Τα πλήγματα, τους διωγμούς, τους σήκωσαν οι άνθρωποι του λαού. Οι ξεριζωμένοι Πόντιοι δεν είχαν απέναντί τους μόνο την τουρκική αστική τάξη. Απέναντί τους είχαν και την ελληνική αστική τάξη, που χρησιμοποίησε τους πληθυσμούς του Πόντου ως χαρτί πίεσης για να βγει κερδισμένη στην αντιπαράθεσή της με την αστική τάξη της Τουρκίας. Αλλά και κατά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν ως φτηνή εργατική δύναμη και ζήσανε σε συνθήκες που δεν διαφέρουν από αυτές που ζουν σήμερα οι πρόσφυγες και ξεριζωμένοι». «Σήμερα, 102 χρόνια μετά, η μεγαλύτερη τιμή για τη Μνήμη, την Ιστορία του ποντιακού λαού είναι ο αγώνας για να μη ζήσει ποτέ ξανά κανείς λαός όσα έζησε ο ίδιος. Γι' αυτό απαιτείται να δυναμώσει η πάλη για να απεμπλακεί η χώρα μας από τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις που καθιστούν τη χώρα μας μαγνήτη επιθέσεων. Να μπει στο στόχαστρο του λαού μας το βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της προσφυγιάς», καταλήγει στον χαιρετισμό του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

