Life

“The 2Night Show”: Καλίδης, Βλαβιανού και Δημητριάδης στην παρέα του Αρναούτογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι και την Τετάρτη, υπόσχονται να κρατήσουν καλή συντροφιά.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον παρουσιαστή του «Mega Star», Αντώνη Δημητριάδη. Ο πετυχημένος Dj μιλάει για τη συνεργασία και τη στενή φιλία του με τον Αντώνη Ρέμο, αλλά και για το πώς προέκυψε η ιδέα της εκπομπής «Σπίτι με το Mega», της οποίας έχει την επιμέλεια. Στη συνέχεια, αναφέρεται στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στις μεγάλες πίστες και αποκαλύπτει ποιοι αστέρες του Χόλιγουντ έχουν διασκεδάσει με τη μουσική του. Τέλος, παίζει «Μάντεψέ Το» με τον Γρηγόρη και η αναμέτρηση είναι άκρωςαπολαυστική!

Στην παρέα του «The 2 Night Show», για πρώτη φορά, έρχεται και η αγαπημένη ηθοποιός Νικολέτα Βλαβιανού. Πώς από γραμματέας στο Γιοχάνεσμπουργκ αποφάσισε να γίνει ηθοποιός; Ο γάμος της σε νεαρή ηλικία με τον Νορβηγό σύζυγό της, η ζωή στο Όσλο και το διαζύγιο-αστραπή είναι μερικά από τα θέματα που συζητά με τον Γρηγόρη. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην κόρη της, Μαρία, καθώς και στον μονάκριβο εγγονό της που έχει το όνομά της.

Στη συνέχεια, μιλά για τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο» και αποκαλύπτει αν θα συνεχίσει τη συνεργασία της την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Τέλος, αναφέρεται στις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο ΣΕΗ, στο οποίο διατελεί γραμματέας, και αποκαλύπτει το μεγάλο «αγκάθι» στον χώρο της υποκριτικής.

Ο Πάνος Καλίδης έρχεται στο «The 2 Night Show» και μιλάει για την εμπειρία του στο «Survivor», την έκθεση στο γυαλί και την κριτική που δέχτηκε, ενώ αποκαλύπτει και το λόγο που τον έκανε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι μετά από τρεις μήνες.

Τι έκανε όταν έφυγε από το νησί, πώς κατάφερε να επικοινωνήσει κρυφά με τη γυναίκα του και πώς τον υποδέχτηκαν τα παιδιά του, όταν έφτασε στο σπίτι του; Παρακολουθεί το «Survivor»;

Ποιον θέλει νικητή; Τι συμβαίνει ανάμεσα στον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη; Τέλος, με τη συνοδεία κιθάρας τραγουδάει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής.

#The2NightShow

Φονικό στη Μακρινίτσα: Εισαγγελική πρόταση για την επιμέλεια του παιδιού