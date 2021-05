Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφάσεις και τάση για υπερβολές (βίντεο)

Τι λέει η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» για την Σελήνη στο Λέοντα και τις ωραίες όψεις της Αφροδίτης με τον Κρόνο.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια έκανε η Λίτσα Πατέρα στο "Πρωινό".

Η αστολόγος της εκπομπής, προειδοποίησε πως η σημερινή ημέρα χρειάζεται προσοχή καθώς υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, από τη μία η Σελήνη στο Λιοντάρι δημιουργεί υπερβολές, ενώ η "ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Κρόνο" είναι πολύ θετική και θα έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερότητας και της σοβαρότητας.

