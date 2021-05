Κοινωνία

Βριλήσσια: Εφιάλτης για ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της

Κακοποιοί εισέβαλαν σε σπίτι και αφού ακινητοποίησαν 85χρονη και την οικιακή βοηθό της πήραν ότι βρήκαν και εξαφανίστηκαν.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη ληστεία στα Γλυκά Νερά και την άγρια δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν μπροστά στα μάτια της μόλις 11 μηνών κορούλας , ένα νέο περιστατικό εισβολής σε διαμέρισμα προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα εισέβαλαν τα ξημερώματα σε διαμέρισμα που μένει μια ηλικιωμένη στα Βριλήσσια και αφού ακινητοποίησαν την ίδια και την οικιακή βοηθό της, άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι για χρήματα και κοσμήματα.

Οι τρεις δράστες απειλούσαν με μαχαίρια την 85χρονη, ενώ ζητούσαν από την 70χρονη οικιακή βοηθό να τους πει πού κρύβουν τα χρήματά τους.

Μόλις κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό, οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Οι δύο γυναίκες ειδοποίησαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε την έρευνα για DNA και αποτυπώματα.

