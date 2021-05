Οικονομία

“Special Report” για το ψηφιακό κράτος και τα ολυμπιακά όνειρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξενάγηση στον ψηφιακό κόσμο του Κυριάκου Πιερρακάκη και της ομάδας του. Τα όνειρα δύο αθλητών που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη απομακρυσμένης επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος, αφού οι περιορισμοί κατέστησαν δύσκολη την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής με το Δημόσιο. Αρκετούς μήνες πριν ο κορονοϊός κάνει την εμφάνισή του, μία ομάδα υπό τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, αναλάμβανε να ξεκινήσει το έργο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ελληνικού κράτους, που καταλάμβανε χαμηλές θέσεις στους σχετικούς διεθνείς δείκτες. Τι έχει καταφέρει, μέχρι σήμερα, η ομάδα αυτή και κατά πόσο δυσχέρανε η πανδημία το έργο της;

Ο Τάσος Τέλλογλου μιλά με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και την ηγετική ομάδα του υπουργείου του, για την πορεία της ψηφιακής μετάβασης της ελληνικής κυβέρνησης, τις επιτυχίες και τις αστοχίες, αλλά και τις προκλήσεις που ακόμη αντιμετωπίζουν.





Η κάμερα του «Special Report» ξεναγείται, μεταξύ άλλων, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εκεί όπου «χτυπά η καρδιά» του ελληνικού ψηφιακού κράτους, ενώ στο κέντρο ελέγχου της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί, ζωντανά, την εξέλιξη της επιχείρησης εμβολιασμού των πολιτών.

Ολυμπιακά όνειρα

Λίγο πριν η ελληνική ολυμπιακή ομάδα αναχωρήσει για την Ιαπωνία και την 32η Ολυμπιάδα, η κάμερα του «Special Report» συναντά δύο νέους Έλληνες πρωταθλητές που προκρίθηκαν στα αγωνίσματά τους και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σημαδεύοντας το ψηλότερο σκαλοπάτι στο Τόκιο, από μια παραλία της Βάρκιζας και ένα κλειστό γυμναστήριο στον Ασπρόπυργο, η ιστιοπλόος Κατερίνα Δίβαρη και ο παλαιστής Γιώργος Πιλίδης, 21 ετών και οι δύο, μιλούν στον Αντώνη Φουρλή για τις δυσκολίες μιας ολυμπιακής προετοιμασίας στον καιρό της πανδημίας, για την αγάπη τους για τον αθλητισμό, και για το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής τους: το όνειρο για ένα ολυμπιακό μετάλλιο.

«Special Report»: Κάθε Κυριακή, στις 00:45

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr





Ειδήσεις σήμερα:

Τσιάρας για Γλυκά Νερά στον ΑΝΤ1: αύξηση ποινών για τα ειδεχθή εγκλήματα

Eurovision 2021: Η χώρα που πήρε μηδέν από επιτροπή και κοινό (βίντεο)

Ο Άγης Εμμανούηλ θα τρέξει Αθήνα - Γλασκώβη για την κλιματική αλλαγή (βίντεο)