“Η Φάρμα”: Η “ξεροκέφαλη” Δέδε και το λουμπάγκο του Ιατρόπουλου (βίντεο)

Γιατί ο Θανάσης αποκαλεί ξεροκέφαλη την Κάτια Δέδε. Αποκλειστικό απόσπασμα στο "Πρωινό".

Αποκλειστικά αποσπάσματα από μία κόντρα και ένα "ατύχημα" στην «Φάρμα» προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σε αυτα είδα την κόντρα ανάμεσα στον Θανάση Πάτρα και την Κάτια Δέδε για το μέτρημα με μεζούρα και το λουμπάγκο του Μιχάλη Ιατρόπουλου που θα παρακολουθήσουμε στα καινούργια επεισόδια του ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Δείτε τα αποκλειστικά αποσπάσματα από την «Φάρμα»:





«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

