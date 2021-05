Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για συνεπιμέλεια: Κόλαφος η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας για το νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νομοσχέδιο με «αποκλειστικά κοινωνικό πρόσημο» χαρακτήρισε η εισηγήτρια της ΝΔ το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, που ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «κόλαφο».

Ένα παιδί μεγαλώνει πιο σωστά όταν έχει τη φροντίδα και των δύο γονέων, όπως ανέφερε η εισηγήτρια της ΝΔ, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια. «Το παιδί πρέπει και μετά τον χωρισμό των γονέων του να απολαμβάνει τη φροντίδα και την αγάπη τους, να εξακολουθεί να έχει και τους δύο δίπλα του και αυτό είναι απαραίτητο για την ψυχοσωματική του υγεία, για την ομαλή ανάπτυξή του, για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Ακριβώς τις ίδιες παραδοχές, ακριβώς τις ίδιες απόψεις, ακούσαμε και κατά την ακρόαση των φορέων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου», σημείωσε η ίδια.

«Αυτό που επιχειρεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να θέσει μία βάση διαλόγου και συνεννόησης μεταξύ των γονέων. Το νομοσχέδιο έχει αποκλειστικά κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσημο», είπε η βουλευτής της ΝΔ και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν επέδειξαν δημιουργικό πνεύμα διαλόγου, με συγκεκριμένες προτάσεις.

«Η συνεισφορά σας περιορίστηκε στην αποδόμηση του νομοσχεδίου, η μόνη σας πρόταση ήταν αυτή για τα οικογενειακά δικαστήρια. Όχι μόνο οικογενειακό δικαστήριο δεν ίδρυσαν, όμως, στα χρόνια που κυβέρνησαν, αλλά δεν τόλμησαν να αγγίξουν αυτό το ευαίσθητο θέμα που η δική μας κυβέρνηση το τολμά», τόνισε η κ. Παπαδημητρίου για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθεσε: «Ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς, τα κόμματα και την κοινωνία διήρκεσε περισσότερο από 1,5 χρόνο. Οι περισσότερες προτάσεις των επίσημων φορέων έγιναν δεκτές από τον υπουργό, ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να συμβαδίσουμε σε αυτήν τη μεγάλη μεταρρύθμιση που δεν έχει κανένα κομματικό πρόσημο».

Η εισηγήτρια της ΝΔ απευθύνθηκε, επίσης, ξεχωριστά σε όλους τους συναδέλφους της βουλευτές και τους κάλεσε να δουν το νομοσχέδιο ως μία ειλικρινή προσπάθεια να καλλιεργήσει κουλτούρα συναίνεσης και να παραμερίσουν τον εγωισμό τους, για το καλό των παιδιών τους.

«Κόλαφο», για το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση, χαρακτήρισε την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λέγοντας ότι δεν αντιδρά μόνο η κοινωνία αλλά και η επιστημονική κοινότητα. Ο βουλευτής δεν αρνήθηκε το πρόβλημα για την αδυναμία επικοινωνίας και των δύο γονέων με το παιδί, αλλά επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο «δεν απαντά στο πρόβλημα», «θα πυροδοτήσει εντάσεις», «θα οξύνει τις αντιθέσεις παρά θα τις καταλαγιάσει» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν συζήτησε με τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους φορείς, τη γνώμη των οποίων έπρεπε να ακούσει, και πως αγνόησε το κείμενο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για την αναμόρφωση των διατάξεων οικογενειακού δικαίου. Ιδίως για την έννοια «συμφέρον του τέκνου», ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι είναι μία αόριστη νομική έννοια διότι ο δικαστής είναι εκείνος που κάνει συγκεκριμένο το συμφέρον του παιδιού, με την απόφαση που θα εκδώσει, με κριτήρια αξιολογικά με βάση και τα πορίσματα της ψυχολογίας. Ο κ. Ξανθόπουλος χαρακτήρισε μείζον θέμα, τον όρο «εξίσου» στην άσκηση της γονικής μέριμνας και κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης είτε να τον απαλείψει είτε να τον αντικαταστήσει με τη λέξη «ισότιμα», διότι μπορεί να ερμηνευθεί ως «ισόχρονη» άσκηση γονικής μέριμνας.

Αναφερόμενος στο δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, στο 1/3 του συνολικού χρόνου, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας περί των διαφορετικών συνθηκών στις οποίες ζει το κάθε παιδί.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2021 - Έλενα Τσαγκρινού: Είμαι έτοιμη να κλάψω (βίντεο)

Βριλήσσια: Εφιάλτης για ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της

Κυκλώνας στην Ινδία: Νεκροί και αγνοούμενοι από βύθιση πλοίου (εικόνες)