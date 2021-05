Πολιτική

Συνεπιμέλεια – Κίνημα Αλλαγής: Το νομοσχέδιο δεν μένει στο συμφέρον του παιδιού

«Κόλαφο» χαρακτήρισε η εισηγήτρια του Κινήματος Αλλαγής την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια.

«Δυστυχώς, το νομοσχέδιο δεν καταφέρνει να μείνει στο συμφέρον του παιδιού, όπως οφείλει να είναι το οικογενειακό δίκαιο», ανέφερε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια, η ειδική αγορήτρια του Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου. Η βουλευτής δεν αρνήθηκε ότι «με δικαστικές αποφάσεις φασόν έχει αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία του ενός γονέα, συνήθως του πατέρα, με το παιδί του». Είπε, όμως, ότι «σε καμία περίπτωση αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεταρρύθμιση και έτσι όπως είναι δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα».

«Το πρόβλημα είναι στη δικαστική προσέγγιση και στο δικονομικό πλαίσιο εφαρμογής του οικογενειακού δικαίου», σημείωσε η κ. Γιαννακοπούλου και πρόσθεσε ότι η από κοινού άσκηση γονικής μέριμνας οφείλει να είναι βασική αρχή αλλά, όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορεί να επιβληθεί με αυθαίρετες ποσοστώσεις όπως η επικοινωνία με το 1/3.

«Δεν παρέχεται καμία δικονομική εγγύηση για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η συνεπιμέλεια», τόνισε για να επισημάνει ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα μεγαλύτερα από αυτά που επιχειρεί να λύσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κατηγόρησε πως αγνόησε το κείμενο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και ουσιαστικά, «το υπουργείο, όπως έχει παραδεχθεί, ξαναέγραψε το κείμενο το νομοσχεδίου».

Η ειδική αγορήτρια του Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε «κόλαφο» το κείμενο της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί των διατάξεων του νομοσχεδίου και προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εισάγει, από το παράθυρο, την υποχρεωτική ισόχρονη γονική μέριμνα. Για το 1/3 του συνολικού χρόνου, για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε να προσδιοριστεί και να αποσαφηνιστεί και προειδοποίησε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να καταδικαστεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

