“Άγριες Μέλισσες” - spoiler: Ο Δούκας συλλαμβάνεται για φόνο (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο και spoiler με το τι θα συμβεί στα επόμενα.

Καθηλωτικό θα είναι και το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες».

Στο σπίτι των Σεβαστών, όλοι τα έχουν χαμένα με την άφιξη της Δόμνας, ενώ η Πηνελόπη εκμεταλλεύεται την ευκαιρία προσπαθώντας να αλιεύσει πληροφορίες. Ο Αλέξης με τον Ανδρεάδη βρίσκουν τον μάρτυρα που θα τους οδηγήσει στη σύλληψη του Δούκα. Θα τον πείσουν να τους αποκαλύψει την αλήθεια; Ο Δούκας λαμβάνει ένα τηλεφώνημα που θα τον αναστατώσει. Η Ελένη προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα της και να βρει λύσεις για τον βιοπορισμό τους. Μια νέα άγνωστη πραγματικότητα ξετυλίγεται μπροστά της, αλλά ο Λάμπρος και σύσσωμο το Διαφάνι θα σταθεί στο πλευρό της καθώς και στο πλευρό όλων των αγροτών που χάσανε τα πάντα.Το ίδιο βράδυ, αποκαλύψεις που συγκλονίζουν θα βγούνε στο φως, θύματα και θύτες θα επιδοθούν σ’ έναν αγώνα δρόμου για τη νίκη και η νύχτα θα βαφτεί με αίμα…

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης και spoiler που πρόβαλε το "Πρωινό":

