Κορονοϊός - Πελώνη: παγίδα η κούραση της κοινωνίας από τα lockdown

Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους της εστίασης και όπου μπορεί να μην τηρούνται τα μέτρα. "Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε" τόνισε. Τι είπε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην ΕΜΑΚ.

«Υπάρχει μία εικόνα αποκλιμάκωσης τόσο στις εισαγωγές στα νοσοκομεία όσο και στις διασωληνώσεις. Αυτή, ωστόσο, δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε», τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη για την επιδημιολογική κατάσταση σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε ότι η όλη κοινωνία το χειμώνα κουράστηκε από τα περιοριστικά μέτρα και εκεί είναι και η παγίδα. «Αυτή η ευφορία, που είναι λογική μετά από τόσους μήνες περιορισμών, δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε, διότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον ιό», επισήμανε και ανακοίνωσε ότι θα γίνουν έλεγχοι και στους χώρους της εστίασης και όπου κρίνεται ότι μπορεί να μην τηρούνται τα μέτρα, οι αποστάσεις, τα ωράρια και η χρήση μάσκας.

«Θα πρέπει όλοι να φοράμε τη μάσκα διότι παρατηρείται μία χαλάρωση από πολίτες. Εντείναμε τους ελέγχους και θα τους εντείνουμε διαρκώς. Αναδιαμορφώνεται το πρόγραμμα των ελεγκτικών μηχανισμών. Θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε σε καλή φάση, δεν έχουμε, ωστόσο, τελειώσει. Μεγαλύτερη ελευθερία σημαίνει και μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Για να μπορέσουμε να πάμε και σε ακόμα περισσότερες ελευθερίες, πρέπει να κινηθούμε σταδιακά, συντεταγμένα και με μεγάλη προσοχή», συνέχισε ενώ είπε πως σε περίπτωση επιδημιολογικών εξάρσεων θα εξεταστεί με τι μέτρα θα αντιμετωπιστούν.

Ειδικά για τους τουριστικούς προορισμούς επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο όπλο απέναντι στον ιό ενώ ειδικά για τον εμβολιασμό στις ΕΜΑΚ είπε ότι αφορά επιχειρησιακούς λόγους. «Οι ΕΜΑΚ είναι ομάδες πολύ υψηλής ετοιμότητας και πρέπει να είναι σε άμεση διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει δυνατότητα, όταν υπάρχει κίνδυνος, να λείψει ούτε ένας από την ομάδα», εξήγησε σημειώνοντας ότι οι ΕΜΑΚ, επίσης, συμμετέχουν και σε επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. «Μπορεί να χρειαστεί να βρεθούν ανά πάσα στιγμή κάπου και είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια μιας κρίσιμης υπηρεσίας του κράτους. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα να μετατεθούν αλλού όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και να μεταφερθούν στη θέση τους άλλοι που έχουν εμβολιαστεί», συμπλήρωσε.

Παράλληλα ανέφερε ότι δόθηκε η δυνατότητα στα 19 μεγαλύτερα νησιά να ανοίξουν οι εμβολιασμοί στους 18+ με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Είπε ότι η πλατφόρμα άνοιξε χθες ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε 40 νησιά και βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα 29. «Είναι μία κίνηση προκειμένου να θωρακιστούν τα νησιά. Στόχος είναι -αυτό θα εξαρτηθεί από τα ραντεβού- μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί στα 19 αυτά νησιά», υπογράμμισε και απηύθυνε έκκληση σε όλους να σπεύσουν να εμβολιαστούν. «Κανένας δεν είναι άτρωτος. Το έχει αποδείξει αυτό ο ιός με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Είναι μια ασπίδα και έναντι του εαυτού μας και έναντι των άλλων. Κάνουμε έκκληση, επειδή ενισχύονται τα 19 νησιά με νέα εμβολιαστικά κέντρα και ομάδες κρούσης -που θα φύγουν από αλλού για να τα ενισχύσουν- να αδράξουν αυτή την ευκαιρία, διότι οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες. Μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη», προσέθεσε.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού με όλα τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών. «Θα πάει ανά πενταετία προς τα κάτω, όπως πηγαίνει η προτεραιοποίηση. Μετά θα ακολουθήσουν οι ηλικιακές ομάδες 35-39 και 30-34. Το πότε θα ανοίξουν αυτές θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθούν τα ραντεβού των 40-44», διευκρίνισε.

Η κυρία Πελώνη είπε επιπλέον ότι ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, που αφορούν δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού (Μάιος-Ιούνιος) για κάποιες κατηγορίες και συμμετοχή στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, (Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο) για άλλες. «Ένα ειδικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα για τον τουρισμό, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την επιχορήγηση της εστίασης και θα ανοίξουν οι πλατφόρμες και για άλλους τομείς», ανέφερε ενώ για το άνοιγμα του τουρισμού είπε ότι ξεκίνησε σταδιακά από την Παρασκευή 14 Μαΐου.

«Είμαστε ακόμα σε ένα καθεστώς περιορισμών και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, η εικόνα που έχουμε είναι ότι κινείται θετικά ειδικά σε αγορές που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Δεχόμαστε με τους όρους που έχουμε πει: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με PCR 72 ωρών ή με βεβαίωση νόσησης από Covid με συγκεκριμένους όρους χωρίς καραντίνες. Βεβαίως, Υπάρχουν και διμερείς συνεννοήσεις. Και περιμένουμε, βεβαίως, να υιοθετηθεί το Greenpass, για να διευκολυνθούν τα πράγματα. Είναι και ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν και στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας», συμπλήρωσε.