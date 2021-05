Κόσμος

Παραιτήθηκε η υπουργός της Μέρκελ με το “κλεμμένο” διδακτορικό

Την παραίτησή της ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Οικογένειας της Γερμανίας Φραντσίσκα Γκίφεϊ, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν σε σχέση με την διδακτορική διατριβή της.

Η υποβολή της παραίτησης στην Καγκελάριο ‘Ανγκελα Μέρκελ είχε γίνει ήδη χθες, Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Focus, η 43χρονη σοσιαλδημοκράτης (SPD), η οποία είναι Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του Βερολίνου και υποψήφια Δήμαρχος – Κυβερνήτης του κρατιδίου της πρωτεύουσας, γνωρίζει ήδη ότι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου έχει αποφασίσει να αφαιρέσει τον διδακτορικό τίτλο της, ο οποίος της απονεμήθηκε το 2010.

Τον Φεβρουάριο του 2019 έγινε γνωστό για πρώτη φορά ότι η διατριβή της εξεταζόταν από το Πανεπιστήμιο, λόγω υποψίας για λογοκλοπή. Η έρευνα ολοκληρώθηκε στο τέλος του ίδιου έτους με διατύπωση μομφής και η κυρία Γκίφεϊ ανακοίνωσε έναν χρόνο αργότερα ότι στο εξής δεν επιθυμούσε να χρησιμοποιεί τον τίτλο. Η έρευνα ωστόσο επαναλήφθηκε και κατέληξε στην ακύρωση του διδακτορικού της τίτλου.

Σύμφωνα πάντως με την εκπρόσωπο του SPD Βερολίνου Κλαούντια Κίντσερ, η Φραντσίσκα Γκίφεϊ παραμένει υποψήφια του κόμματος για την Δημαρχία στις κρατιδιακές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν μαζί με τις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές στις 26 Σεπτεμβρίου. Στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις το SPD βρίσκεται στην δεύτερη θέση, περίπου τρεις μονάδες πίσω από τους Πράσινους.