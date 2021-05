Κοινωνία

Κορονοϊός: Ο Χαρδαλιάς εκτάκτως στην Κάλυμνο

Το νησί βρίσκεται σε καθολικό lockdown μέχρι την Δευτέρα.

Στην Κάλυμνο, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 20 Μαΐου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου και ειδική ομάδα διαχείρισης.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η προσπάθεια στήριξης όλων των υγειονομικών υπηρεσιών του νησιού, η διεξοδική ενημέρωση όλων των συναρμόδιων φορέων και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σημειώνεται ότι το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων στην Κάλυμνο λήγει τη Δευτέρα, 24 Μαΐου

Στις 8:30 πμ θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή του έπαρχου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανώλη Μουσελλή, του δημάρχου Καλυμνίων, Δημήτρη Διακομιχάλη και όλων των συναρμόδιων τοπικών φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Νοσοκομείο Καλύμνου κ.ά.).

Η ειδική ομάδα διαχείρισης που θα συνοδεύει την αποστολή, αποτελείται από τον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, τον διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Δημήτρη Πύρρο, τους καθηγητές Λοιμωξιολογίας και μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, Θεοκλή Ζαούτη και Χαράλαμπο Γώγο, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Νοσηλευτικής και Πρόεδρο του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.), Δάφνη Καϊτελίδου, καθώς και την επίκουρη καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας Καρολίνα Ακινόσογλου.