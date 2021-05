Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πως αποφεύγει τις δηλητηριάσεις;

Το προσωπικό της βασίλισσας γνωρίζει τον μυστικό τρόπο !

Μπορεί να ακούγεται παράλογο ή βγαλμένο από ταινία του Τζέιμς Μποντ, αλλά το προσωπικό της βασίλισσας Ελισάβετ έχει έναν έξυπνο τρόπο για να την αποτρέψει από πιθανή τροφική δηλητηρίαση.

Πριν από την πανδημία, η Ελισάβετ δεχόταν πολλούς επισκέπτες- καλεσμένους για δείπνο στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, συμπεριλαμβανομένων αρχηγοί χωρών, σημαντικών αξιωματούχων, την αριστοκρατία της Βρετανίας και άλλων χωρών. Αν κάποιος ήθελε να βλάψει τη βασίλισσα και να βάλει κάτι στο φαγητό της με τόσους ανθρώπους να γευματίζουν μαζί, θα ήταν εύκολο. Γι' αυτό υπάρχει ένα σχέδιο.

Στο ντοκιμαντέρ Channel 5 «Secrets of the Royal Kitchen», η βασιλική σχολιαστής Έμιλι Άντριους αποκάλυψε ότι για να είναι η βασίλισσα ασφαλής, δεν έχει ετοιμαστεί συγκεκριμένο πιάτο γι' αυτήν κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων. Ένα πιάτο επιλέγεται τυχαία για να σερβιριστεί στη βασίλισσα.

Η Άντριους είπε: «Αφού τακτοποιηθούν τα πάντα, ένας υπηρέτης επιλέγει τυχαία ένα από τα πιάτα που θα σερβιριστούν στην Αυτού Μεγαλειότητα. Έτσι, αν κάποιος ήθελε να την δηλητηριάσει θα έπρεπε να δηλητηριάσει όλους τους καλεσμένους».

Ακόμα η βασίλισσα επιθεωρεί με ένα «πέταλο» το απόγευμα πριν από το δείπνο, ελέγχοντας τις προετοιμασίες με τον αρχιθαλαμηπόλο του παλατιού.

Τα δείπνα χρειάζονται για να προετοιμαστούν, έξι μήνες και τρεις ημέρες για να ετοιμαστούν από το προσωπικό των ανακτόρων.

Η βασίλισσα είναι γνωστό ότι τρώει γρήγορα και υπάρχει ένας κανόνας που ορίζει όταν τελειώνει το γεύμα της όλοι οι καλεσμένοι πρέπει να ακουμπήσουν το μαχαίρι και το πιρούνι τους στο πιάτο. Ποτέ μα ποτέ δεν επιτρέπεται να καθίσει κανείς στο τραπέζι και να φάει πριν από τη βασίλισσα.

Η σειρά είναι πάντα από δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή, αφού όλοι καθίσουν στο βασιλικό τραπέζι, η βασίλισσα απευθύνεται πρώτα στον επίτιμο καλεσμένο της, ο οποίος είθισται να κάθεται στα δεξιά της.

Μετά την ανταλλαγή των φιλοφρονήσεων και των χαιρετισμών στρέφει την προσοχή της σε όποιον κάθεται πρώτος στην αριστερή πλευρά.

Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να αγγίξει κανείς τη βασίλισσα και το χέρι της μόνο αν το προσφέρει εκείνη για χειραψία.

Επιπλέον, οι επισκέπτες δεν πρέπει να φύγουν πριν τη βασίλισσα εκτός εάν έχει δοθεί ειδική άδεια και θα πρέπει να αποφεύγονται προσωπικές ερωτήσεις σε συνομιλία με μέλη της βασιλικής οικογένειας.

