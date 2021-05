Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να πατάξει τη βαριά εγκληματικότητα

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει η Κουμουνδούρου, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακές προσπάθειες μετατόπισης των ευθυνών της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, υποστηρίζει ότι «ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που μαζί με τον κ. Μητσοτάκη υπόσχονταν ασφάλεια για να γενικεύσουν τελικά, δύο χρόνια μετά, το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «οφείλουν λοιπόν, αντί για επικοινωνιακές προσπάθειες μετατόπισης των ευθυνών της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, τις οποίες πλέον παραδέχονται και στελέχη της ΝΔ, να πατάξουν το οργανωμένο έγκλημα και τη βαριά εγκληματικότητα που οργιάζει ανεξέλεγκτη, με καθημερινές ένοπλες ληστείες, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και μαφιόζικες ενέδρες θανάτου».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το έργο της, εάν η κυβέρνηση αποφασίσει επιτέλους να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη σύλληψη των εγκληματιών, ώστε να βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες των πράξεων τους».

