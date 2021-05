Αθλητικά

Euro 2020 – Γερμανία: δυο μεγάλες επιστροφές για τα “πάντσερ”

Οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, συμμετέχουν σε όμιλο «φωτιά», αλλά θα δώσουν και τα 3 παιχνίδια του ομίλου στο Μόναχο.

Οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, Tόμας Μίλερ και Ματς Χούμελς επιστρέφουν στην εθνική Γερμανίας, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια, αφού ο Γιοακίμ Λεβ τους συμπεριέλαβε στην ομάδα των 26 παικτών για το Euro 2020.

Ο Μίλερ είχε μια συγκλονιστική σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, με 18 ασίστ και 11 γκολ μόνο στη Bundesliga, ενώ ο Χούμελς έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στη νικήτρια του φετινού Κυπέλλου Γερμανίας, Ντόρτμουντ.

Τα «πάντσερ» μετέχουν στον 6ο όμιλο του Euro 2020 μαζί με τις Ουγγαρία, Πορτογαλία και Γαλλία και δίνουν και τους τρεις αγώνες τους στο γκρουπ στο Μόναχο.

Οι κληθέντες του Λεβ:

Τερματοφύλακες: Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν), Μπερντ Λένο (Άρσεναλ), Κέβιν Τραπ (Αϊντραχτ Φρανκφούρτης)

Αμυντικοί: Ρόμπιν Κοχ (Λιντς), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Τσέλσι), Μάρτσελ Χάλστενμπεργκ (Λειψία), Λούκας Κλόστερμαν (Λειψία), Κρίστιαν Γκίντερ (Φράιμπουργκ), Ματς Χούμελς (Ντόρτμουντ), Ρόμπιν Γκόσενς (Αταλάντα), Ματίας Γκίντερ (Γκλάντμπαχ), Νίκλας Ζίλε (Μπάγερν)

Μέσοι: Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν), Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν), Κάι Χάβερτς (Τσέλσι), Τόμας Μίλερ (Μπάγερν), Τόνι Κρόος (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν), Εμρέ Τσαν (Ντόρτμουντ), Γιόνας Χόφμαν (Γκλάντμπαχ), Φλόριαν Νοϊχάους (Γκλάντμπαχ), Ιλκάι Γκουντογκάν (Μάντσεστερ Σίτι), Λιρόι Σανέ (Μπάγερν)

Επιθετικοί: Κέβιν Φόλαντ (Μονακό), Τίμο Βέρνερ (Τσέλσι), Σερζ Γκναμπρί (Μπάγερν)

