Euro 2020 – Σκωτία: εμπιστοσύνη στους νέους

Η Σκωτία συμμετέχει σε έναν εξαιρετικά αμφίρροπο όμιλο και θα δώσει τα 2 από τα 3 της παιχνίδια στην Γλασκώβη.

Τους νέους επέλεξε να εμπιστευτεί ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, στους 26 παίκτες που ανακοίνωσε σήμερα για το Εuro 2020 (11/6-11/7), συμπεριλαμβάνοντας στις επιλογές του τους Μπίλι Γκίλμουρ, Νέιθαν Πάτερσον και Ντέιβιντ Τέρνμπουλ.

Η Σκωτία μετέχει στον 4ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία (14/6, Γλασκώβη), την Αγγλία (18/6, Λονδίνο) και Κροατία (22/6, στη Γλασκώβη).

Οι κληθέντες του Στιβ Κλαρκ:

Τερματοφύλακες: Κρέιγκ Γκόρντον (Χαρτς), Ντέιβιντ Μάρσαλ (Ντέρμπι), Τζον ΜακΛάφλιν (Ρέιντζερς)

Αμυντικοί: Λίαμ Κούπερ (Λιντς), Ντέκλαν Γκάλαχερ (Μαδέργουελ), Γκραντ Χάνλεϊ (Νόριτς), Τζακ Χέντρι (Οστάνδη), Σκοτ ΜακΚένα (Νότιγχαμ Φόρεστ), Στίβεν Ο' Ντόνελ (Μαδέργουελ), Νέιθαν Πατερσον (Ρέιντζερς), Άντι Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Γκρεγκ Τέιλορ (Σέλτικ), Κίεραν Τίερνι (Άρσεναλ)

Μέσοι: Στιούαρτ Άρμστρονγκ (Σαουθάμπτον), Ράιαν Κρίστι (Σέλτικ), Τζον Φλεκ (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ), Μπίλι Γκίλμουρ (Τσέλσι), Τζον ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ (Σέλτικ), Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντέιβιντ Τέρνμπουλ (Σέλτικ)

Επιθετικοί: Τσε Ανταμς (Σαουθάμπτον), Λίντον Ντάικς (ΚΠΡ), Τζέιμς Φόρεστ (Σέλτικ), Ράιαν Φρέιζερ (Νιούκαστλ), Κέβιν Νίσμπετ (Χιμπέρνιαν)

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

