“YFSF - All Star”: Τι θα δούμε στον ημιτελικό της Κυριακής (εικόνες)

Ποιοι θα μπουν στην τελική τετράδα και θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;

Την Κυριακή 23 Μαΐου στις 21:00 έρχεται ο Ημιτελικός του “Your Face Sounds Familiar - All Star”. Ποιοι θα μπουν στην τελική τετράδα και θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;

Η εντυπωσιακή Μαρία Μπεκατώρου θα καλωσορίσει για άλλη μία Κυριακή τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους “all star” καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Οι μεταμορφώσεις των “all star” καλλιτεχνών την Κυριακή, 23 Μαΐου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς - Fred Astaire

- Fred Astaire Κρατερός Κατσούλης - Marc Anthony

- Marc Anthony Λευτέρης Ελευθερίου - Γιώργος Ζαμπέτας

- Γιώργος Ζαμπέτας Ησαΐας Ματιάμπα - Λεωνίδας Μπαλάφας

- Λεωνίδας Μπαλάφας Ίαν Στρατής - Παύλος Σιδηρόπουλος

- Παύλος Σιδηρόπουλος Μπέττυ Μαγγίρα - Marilyn Monroe

- Marilyn Monroe Ματθίλδη Μαγγίρα - Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα» της

- Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα» της Κατερίνα Στικούδη - Celine Dion

- Celine Dion Τάνια Μπρεάζου - Sarah Brightman / Andrea Bocelli

Guest εμφάνιση: Λούκας Γιώρκας

Όπως πάντα, έτσι και φέτος το “Your Face Sounds Familiar - All Star” έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Δηλώσεις συμμετοχήs, μέσω zoom, στο “Your Face Sounds Familiar - All Star” στο yfsf@antenna.gr.

“Your Face Sounds Familiar - All Star”. Κάθε Κυριακή στις 21:00 στον ANT1!

