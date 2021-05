Παράξενα

Κορονοϊός: Ξενοδόχος δίνει μπόνους στους εμβολιασμένους υπαλλήλους του

Την επόμενη, κιόλας, ημέρα έσπευσαν όλοι να κλείσουν ραντεβού για να κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19. Πόσα χρήματα πήραν.

Σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στα Χανιά, ο οποίος αποφάσισε να δώσει κίνητρο στους εργαζόμενους του ξενοδοχείου του να εμβολιαστούν, δείχνοντας έτσι ότι νοιάζεται για τους υπαλλήλους του όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη.

Ο Γιώργος Δανδουλάκης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου “Alexandra Beach Resort” στην Αγία Μαρίνα, δήλωσε για την πρωτοβουλία: «Επειδή έχουμε εργαζόμενους που φοβούνταν να κάνουν το εμβόλιο, όχι αρνητές, απλά φοβούνταν να το κάνουν, τους είπα πως δεν πειράζει: όσοι δεν εμβολιαστούν θα έχουν τους μισθούς του 2019 - και δεν έχουμε κάνει καμιά μείωση. Αλλά αυτοί που θα εμβολιαστούν, θα παίρνουν έξτρα 150 ευρώ κάθε μήνα για όλη τη σεζόν. Σας πληροφορώ ότι την επόμενη μέρα είχαν κλείσει όλοι ραντεβού, 50 άτομα.»

Σε παρόμοια κίνηση, πριν δύο μέρες, είχε προχωρήσει επιχειρηματίας στη Βέροια, ο οποίος αποφάσισε να δώσει μπόνους 300 ευρώ στους υπαλλήλους του ΚΤΕΟ που διατηρεί, σε εφάπαξ όμως χορήγηση.

Πηγή: zarpanews.gr

