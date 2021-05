Πολιτική

Συνεπιμέλεια: “αντάρτικο” από βουλευτή της ΝΔ

Σκληρή επίθεση από βουλευτή της ΝΔ στον Τσιάρα και προειδοποίηση ότι δε θα το ψηφίσει.

Δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια η βουλευτής της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου, αν ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δεν προχωρήσει σε αλλαγές, όπως η βουλευτής της πλειοψηφίας κατέστησε σαφές, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια.

«Ουδείς αμφισβητεί το δικαίωμα της κυβέρνησης να προτείνει αλλαγές σε ορισμένες διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου, που έχουν διαρκέσει 38 χρόνια τώρα. Εδώ και μήνες περίμενα ένα καθαρό σχέδιο νόμου που να αποσαφηνίζει καλύτερα την αυθεντική βούληση του συντάκτη. Οι δικές μου προτάσεις ήταν πολύ πιο πριν γνωστές. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής τις ανέφερα αναλυτικά.

Το μόνο που δεχθήκατε, από τις τροπολογίες που καταθέσαμε, ήταν μερικώς αυτό που σας αναφέραμε στην τροπολογία για το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, περί σύγχυσης στην κατοικία ανηλίκου. Τίποτα άλλο. Καμία ουσιαστική αλλαγή. Επιμένετε σε κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, από αυτά που θέλει να επιλύσει», είπε η βουλευτής της ΝΔ και προσέθεσε, απευθυνόμενη στον υπουργό.

«Κατηγορήσατε όλους όσοι κάναμε προτάσεις, ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το συμφέρον του παιδιού και πως παίρνουμε θέση υπέρ του ενός ή του άλλου γονέα. Τη Δευτέρα βέβαια ήταν το αποκορύφωμα. Στο ραδιόφωνο “Πρώτο Θέμα” κατηγορήσατε εμένα και την κυρία Κεφαλογιάννη πως οι ενστάσεις μας προέρχονται από προσωπικά βιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας κύριε υπουργέ, αλλά μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Οι ενστάσεις μας προέρχονται από την κοινή λογική και τη γνώση της επιστήμης.

Ως παλαιό μέλος της ΝΔ, θέλω να σας πω ότι έχω εκπλαγεί ειλικρινά. Διότι μέσα στο ναό της Δημοκρατίας εσείς, αμφισβητήσατε το δικαίωμα των βουλευτών να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους. Δεν καταθέσαμε όμως εμείς το σχέδιο νόμου κύριε υπουργέ. Εσείς το πράξατε. Το κείμενο σας φανερώνει τη γονεοκεντρική του λογική. Οι περισσότερες διατάξεις που υπάρχουν φανερώνουν πως δεν έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα και επίκεντρο το παιδί, αλλά με τις επιθυμίες των γονέων. Το σημαντικό σε αυτό το σχέδιο νόμου όμως δεν πρέπει να είναι οι γονείς αλλά τα δικαιώματα των παιδιών».

Στις παρατηρήσεις της σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, η Μαριέττα Γιαννάκου ανέφερε, «Είμαι κατά της οριζόντιας επιβολής τεκμηρίου χρόνου, στην επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του. Είμαι κατά και της υποχρεωτικότητας και είμαι κατά των γενικών οριζόντιων τεκμηρίων».

«Καλό είναι να απευθυνόμαστε στην επιστημονική κοινότητα, η οποία αναδεικνύει αυτό που λέει η κοινή λογική. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που το αμφισβητεί αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως οριζόντια και άκαμπτη ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών», είπε η κυρία Γιαννάκου και τόνισε ότι το «εξίσου» στη γονική μέριμνα υπαινίσσεται χρονική διάρκεια και μειωμένη διατροφή, «αν και την καθημερινότητα πρέπει να διαχειρίζεται εκείνος που έχει την επιμέλεια».

«Το ζήτημα που πραγματεύεται το σχέδιο νόμου είναι κοινωνικό, επιστημονικό και, σε τελευταία ανάλυση, ηθικό κύριε υπουργέ. Οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις δεν ταιριάζουν με τη ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν συνήθως σε αντίθετα αποτελέσματα», είπε η πρώην υπουργός.

Σε σχέση με τη στάση της στην ψηφοφορία, η βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε, «Πολύ φοβούμαι ότι το σχέδιο νόμου θα δημιουργήσει περισσότερες δικαστικές προσφυγές και εντάσεις και από τη στιγμή που δεν αλλάζει το “εξίσου”, το 1/3 και το “οριστική” (σ.σ. η διάταξη που προβλέπει οριστική απόφαση του δικαστηρίου στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας), εγώ δεν μπορώ να το ψηφίσω».

