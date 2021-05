Κόσμος

Ιταλία – Μπερλουσκόνι: σοβαρά άρρωστος ο “Καβαλιέρε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισαγγελία του Μιλάνο, έκρινε ότι η δίκη για την «μπούνγκα μπούνγκα» προς το παρόν πρέπει να συνεχιστεί χωρίς την συμμετοχή του, καθώς πάσχει από βαριάς μορφής ασθένεια.

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι είναι σοβαρά άρρωστος και για το λόγο αυτό η δίκη του για το χρηματισμό μαρτύρων στην υπόθεση «μπούνγκα μπούνγκα» προς το παρόν πρέπει να συνεχιστεί χωρίς την συμμετοχή του ίδιου στις ακροαματικές συνεδριάσεις, εκτιμούν οι εισαγγελείς του Μιλάνου.

«Πιστεύουμε ότι ο Μπερλουσκόνι είναι σοβαρά άρρωστος, με βαριάς μορφής ασθένεια. Αυτό προκύπτει από τις ιατρικές βεβαιώσεις και από τις επισκέψεις των ειδικών», υπογράμμισε η εισαγγελέας Τιτσιάνα Σιτσιλιάνο.

Στις 26 Μαΐου, οι αρμόδιοι δικαστικοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν η όλη διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με την εξέταση των υπόλοιπων κατηγορούμενων και μαρτύρων και αναβολή σε ό,τι αφορά τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος θα μπορούσε να επιστρέψει στις δικάσιμούς όταν και αν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει.

Στην συγκεκριμένη δίκη, ο Μπερλουσκόνι κατηγορείται ότι δωροδόκησε σειρά νεαρών γυναικών ώστε να καταθέσουν ότι οι γιορτές, γνωστές ως «πάρτι μπούνγκα μπούνκα», στη βίλα του στο 'Αρκορε ήταν απλώς «δείπνα υψηλού επιπέδου».

Ο Μπερλουσκόνι - ο οποίος είναι 84 ετών- τους τελευταίους μήνες εισήχθη επανειλημμένα στο ιδιωτικό νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου εξαιτίας των συνεπειών του κορονοϊού και όπως αναφέρει μέρος του Τύπου, λόγω καρδιακής πάθησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2021 - Έλενα Τσαγκρινού: Είμαι έτοιμη να κλάψω (βίντεο)

Βριλήσσια: Εφιάλτης για ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της

Συνεπιμέλεια: “αντάρτικο” από βουλευτή της ΝΔ