Διεθνές Φεστιβάλ “Άγγελος Σικελιανός”: Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον θάνατο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού (1884-1951).

Με αφορμή την σημαντική αυτή επέτειο, θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ «'Αγγελος Σικελιανός» στο πλαίσιο ενός νέου, φιλόδοξου πολιτιστικού θεσμού που τιτλοφορείται «Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στοχεύει να γίνει ένα διεθνές πνευματικό φόρουμ.

Οι «Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021» θα διεξαχθούν από τις 11 Ιουνίου έως και τις 11 Ιουλίου 2021 σε έξι περιοχές όπου έζησε και έδρασε ο ποιητής: Δελφούς, Συκιά, Λευκάδα, Σαλαμίνα, Αίγινα και Αθήνα. H είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οι δράσεις αφιερώνονται στον 'Αγγελο Σικελιανό και το έργο του, ενώ προσεγγίζουν και τον καθοριστικό ρόλο της συζύγου του, Εύας Πάλμερ, στο κοινό όραμά τους για τις Δελφικές Εορτές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Συμμετέχουν η Ρούλα Πατεράκη, η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ο Χρήστος Χωμενίδης, η Nάντια Μουρούζη, ο Χριστόφορος Χριστοφής και πολλοί άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες, συγγραφείς, ποιητές και μελετητές.

Η Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει το «Πνευματικό Εμβατήριο» του 'Αγγελου Σικελιανού σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στην εναρκτήρια εκδήλωση στους Δελφούς (12/6) και στην εκδήλωση λήξης (11/7), που θα πραγματοποιηθεί στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

Οι εκδηλώσεις απλώνονται σε υπαίθριους χώρους μοναδικής φυσικής ομορφιάς και ιστορικής αξίας: από το Ανοιχτό Θέατρο Φρύνιχος, την Αυλή του Μουσείου Δελφικών Εορτών Εύας και 'Αγγελου Σικελιανού και την Κασταλία Πηγή στους Δελφούς (11-13 Ιουνίου), μέχρι τη Βίλα του 'Αγγελου Σικελιανού στη Συκιά (17-19/6). Και από το Μουσείο 'Αγγελου Σικελιανού - Κηποθέατρο στη Λευκάδα (25-27/6) και την οικία 'Αγγελου Σικελιανού (Μοναστήρι Φανερωμένης) στη Σαλαμίνα (2-4 Ιουλίου), μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας, (9-10 Ιουλίου). Αλλά και σε θέατρα, πύργους, αυλές σχολείων και παλιών ξενοδοχείων, αρχαιολογικές τοποθεσίες και χώρους του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Ο κύκλος εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα, στο Ζάππειο, την Κυριακή 11 Ιουλίου.

Ο 'Αγγελος Σικελιανός (1884-1951), ποιητής, συγγραφέας και δραματουργός, υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της πνευματικής ζωής της χώρας μας στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Τιμήθηκε με πέντε υποψηφιότητες για Νόμπελ Λογοτεχνίας.,

Παρά τη φήμη και την αναγνώρισή του, στο τέλος της ζωής του πάλεψε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Πέθανε στις 19 Ιουνίου 1951.

Oι δράσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΕΟΤ.

