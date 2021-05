Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας: “Καμπανάκι” για τις νεότερες ηλικίες

Ανοίγουν περισσότερες εμβολιαστικές γραμμές στα νησιά. Προτεραιότητα η ασφάλεια

Αύξηση παρουσιάζουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα κρούσματα κορονοϊού στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Πρόσθεσε πως "σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον κ. Τσιόδρα, ο 7ήμερος κυλιόμενος μέσος μέχρι χθες, ήταν 2.040 επιβεβαιωμένα κρούσματα τη μέρα".

Η διάμεση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών είναι τα 39 έτη, πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από τα 40 έτη.

Ο δείκτης θετικότητας, πάντως, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, "έχει υποχωρήσει σταθερά κάτω από το 4% και την τελευταία εβδομάδα βρίσκεται στο 3,8%".

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, τα ενεργά κρούσματα σήμερα στη χώρα είναι 21.136. Περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους έχουν οι Περιφέρειες, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, αύξηση στα επιβεβαιωμένα κρούσματα παρουσίασαν οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Ηπείρου.

Αναφορικά με την έναρξη του τουρισμού, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι "η χώρα ανοίγει τις πύλες της με ασφάλεια. Ο εμβολιασμός του ντόπιου πληθυσμού και των εποχικών εργαζομένων είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, γι αυτό έγινε η επιλογή τα νησιά να εμβολιαστούν με J&J . Έτσι θα ανοίξουν περισσότερες εμβολιαστικές γραμμές στα νησιά".





