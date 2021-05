Οικονομία

Κορονοϊός - Ρέτσος: Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ξεπεράσει τη μεγάλη περιπέτεια (βίντεο)

Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραμείνει μία χώρα ασφάλεια και φιλοξενίας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Ο κόσμος του τουρισμού είναι έτοιμος να υποδεχθεί με ασφάλεια τους επισκέπτες που θα έλθουν στην Ελλάδα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας.

Στην παρέμβαση του ο κ. Ρέτσος, είπε πως το 2021 είναι ακόμη μία χρονιά πολύ μεγάλων προκλήσεων για τον ελληνικό τουρισμό, υπενθυμίζοντας πως το 2020 θα μείνει στην Ιστορία ως ο χειρότερος χρόνος για τον παγκόσμιο τουρισμό.

Χαρακτήρισε παρακαταθήκη εμπιστοσύνης την περυσινή εμπειρία, όπου επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον τομέα λειτούργησαν με προσοχή, αυστηρά πρωτόκολλα και υψηλό επαγγελματισμό, επιδεικνύοντας «πρωτοφανή προσαρμοστικότητα και συγκινητική αυταπάρνηση».

Επεσήμανε ότι ο φετινός στόχος των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων είναι να λειτουργήσουν με ασφάλεια για επισκέπτες, κατοίκους κι εργαζόμενους και να προστατεύσουν το “brand” της χώρας.

«Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραμείνει, στα μάτια όλων, μία χώρα ασφάλειας και φιλοξενίας», υπογράμμισε ο κ. Ρέτσος. Χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον, δεδομένου ότι ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει λόγος, σε αυτήν τη φάση, να βάζουμε ποσοτικούς στόχους».

Όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των εμβολιασμών και από την προσωπική υπεύθυνη στάση που θα επιδείξουμε όλοι, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ξεπεράσει και αυτήν τη μεγάλη περιπέτεια, που διαρκεί πάνω από ένα χρόνο. Έχουμε γερά θεμέλια, βαθιές ρίζες, αποθέματα δύναμης και γνώσης που μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα με ελπίδα και ασφάλεια».

