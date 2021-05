Life

Τέλειο μακιγιάζ σε 5 λεπτά!

Και όμως γίνεται!

Αν ξυπνάς πάντα αργοπορημένη και δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με το μακιγιάζ σου, αυτό είναι το ιδανικό make up look για σένα αφού μπορείς να το δημιουργήσεις με 3+1 απλά βήματα.

Βήμα 1

Το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα είναι φυσικά να καθαρίσεις την επιδερμίδα σου. Η απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, των ρύπων και του σμήγματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα μακιγιάζ με διάρκεια και άψογο φινίρισμα. Αμέσως μετά τον καθαρισμό άπλωσε την ενυδατική σου -ιδανικά μία με SPF 25 - και δώσε της λίγο χρόνο να απορροφηθεί από την επιδερμίδα σου.

Βήμα 2

Στη συνέχεια εφάρμοσε ένα primer για ματ αποτέλεσμα που θα λειάνει πόρους και ατέλειες και θα δημιουργήσει τη σωστή βάση για το μακιγιάζ. Τώρα έφτασε η στιγμή να εφαρμόσεις το make up σου. Προτίμησε να το απλώσεις με ένα σφουγγαράκι για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

