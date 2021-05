Κόσμος

Μπάιντεν σε Νετανιάχου για Γάζα: Περιμένω αποκλιμάκωση σήμερα

Άμεση κατάπαυση του πυρός ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η απάντηση Νετανιάχου.

Του Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του Αντ1 στις ΗΠΑ

Σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί άμεση εκεχειρία ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ήταν η τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία μέσα σε μια εβδομάδα, δείγμα της πίεσης που ασκείται στον Μπάιντεν από το εσωτερικό των Δημοκρατικών να αναλάβει αποφασιστική δράση για την εκεχειρία και να κάνει περισσότερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι αναμένει άμεση κατάπαυση του πυρός, σήμερα κιόλας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου «οι δύο ηγέτες μίλησαν λεπτομερώς για την κατάσταση στη Γάζα, την πρόοδο του Ισραήλ στην «υποβάθμιση των δυνατοτήτων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων», καθώς και στις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και τοπικών κυβερνήσεων».

Νετανιάχου: Είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω

Λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι «εκτιμά βαθιά την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου», αλλά επισήμανε ότι το Ισραήλ προχωρά «για να επαναφέρει την ηρεμία και την ασφάλεια στους πολίτες της χώρας».

