Κόσμος

Στάθης Άνθης: Ήταν εγκληματική ενέργεια, τονίζει ο πατέρας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ξενοδοχείο όπου εργαζόταν, στη Βρετανία.

Εγκληματική ενέργεια “βλέπει” πίσω από τον θάνατο του γιου του, ο πατέρας του Στάθη Άνθη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου.

Η οικογένειά του ήλπιζε μέχρι την τελευταία στιγμή. Τελικά, όμως, η σορός που είχε ανασυρθεί στις 13 Απριλίου στον κόλπο Μπίγκμπουρι της Βρετανίας, ανήκει στον 33χρονο Στάθη Άνθη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 8 Μαρτίου .

Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του άτυχου Έλληνα μιλούσε για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα ή αυτοκτονία. Απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου, αναμένεται να δώσει το πόρισμα του Βρετανού ιατροδικαστή, όμως η οικογένεια ήδη έχει στείλει αίτημα μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα ώστε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και από τις ελληνικές Αρχές.

«Το παιδί μου ήταν ένα χαμογελαστό παιδί, το οποίο είχε όρεξη για ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε… Να πέσει στη θάλασσα ένας δεινός κολυμβητής, να πνιγεί; Πώς;», λέει ο Βασίλης Άνθης.

Ο νεαρός Έλληνας εργαζόταν σε ξενοδοχείο ως σερβιτόρος, όμως εξαιτίας της πανδημίας το προσωπικό ήταν τους τελευταίους μήνες σε “καραντίνα” μέχρι το ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η σορός του Στάθη Άνθη είναι η 3η σορός, μέσα σε λίγους μήνες, που ανασύρεται από τα νερά του κόλπου πλησίον του ξενοδοχείου, ενώ δύο από τις τρεις σορούς σχετίζονται με το ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν ο 33χρονος Έλληνας.

Οι περίεργες συμπτώσεις έχουν ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των βρετανικών Αρχών, καθώς κλιμάκιο αστυνομικών από το Λονδίνο βρίσκεται στην περιοχή για να διερευνήσει την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας: Οι 4 βασικοί άξονες στην μεταπανδημική εποχή

Κορονοϊός - Ρέτσος: Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ξεπεράσει τη μεγάλη περιπέτεια (βίντεο)

Ιταλία – Μπερλουσκόνι: σοβαρά άρρωστος ο “Καβαλιέρε”